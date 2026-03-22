Motorola Edge 60 Fusion 5G Price Drop: మోటరోలా Edge 60 Fusion 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన నాకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి..
Motorola Edge 60 Fusion 5G Price Cut: మోటరోలా బ్రాండ్కు సంబంధించిన మొబైల్స్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో విచ్చలవిడిగా అమ్ముడుపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా సాధారణ మధ్యతరగతి ధరల్లో విడుదలయ్యే మొబైల్స్ ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో మోటోరోలా బ్రాండ్కి సంబంధించిన మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు.. ఎందుకంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో శ్రీరామనవమి సందర్భంగా అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి..
శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మోటరోలా Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత చీప్ ధరలకే లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనిపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అయితే ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్తతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్స్ కలిగి ఉంది.
మోటరోలా Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే..ఇది చాలా అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 6.67 అంగుళాల Super HD+ (1.5K) Curved pOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 nits పీక్ బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన మీడియాటెక్ Dimensity 7400 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ పై పని చేస్తుంది. దీంతోపాటు దీని వెనుక భాగంలో ఉన్న కెమెరా మాడ్యూల్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది 50MP (OIS) ప్రధాన కెమెరాతో పాటు అదనంగా ఎంతో ప్రత్యేకమైన 13MP అల్ట్రావైడ్, మాక్రో లెన్స్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ Motorola Edge 60 Fusion స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఎంతో శక్తివంతమైన 5500 mAh బ్యాటరీ, 68W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అందుబాటులో ఉండడంల విశేషం. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా మూడేళ్ల పాటు ఆపరేటింగ్ సిస్టం అప్డేట్ ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే నాలుగేళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను కూడా అందించబోతున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది.
మార్కెట్లో ఈ Motorola Edge 60 Fusion మొబైల్ వివిధ స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తోంది. మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంది. దీని ధర రూ.25 నేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక 256 జిబి వేరియంట్ ధర రూ.26 వేల నుంచి మొదలవుతుంది. దీంతోపాటు హై ఎండ్ వేరియంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక దీని ధర రూ.27 వేల నుంచి ఆరంభమవుతుంది.
ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో బేస్ వేరియంట్ మొబైల్ పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగిస్తే ఐదు శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఇతర కొన్ని బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,950 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇక ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే ఏకంగా రూ.18 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది.. దీంతో ఈ Motorola Edge 60 Fusion మొబైల్ను కేవలం రూ.2 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..