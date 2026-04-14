MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో చీప్ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Motorola Edge 60 Fusion Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ మోటోరోలా విడుదల చేసే ప్రతి మొబైల్కి మార్కెట్లో మంచి గుర్తింపు లభిస్తోంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తోంది. అయితే, గతంలో విడుదలైన Motorola Edge 60 Fusion మొబైల్కు మార్కెట్లో మంచి గుర్తింపు ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను భారీ తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే సరైన సమయంగా భావించవచ్చు.
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ఇది మార్కెట్లోకి కర్వ్డ్ డిస్ప్లే, శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్తో పాటు AI ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 6.67-అంగుళాల 1.5K pOLED క్వాడ్ కర్వ్డ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ డిస్ల్పేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 (MediaTek Dimensity 7400 SoC) ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యుల్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఇది వెనక భాగంలో OIS సపోర్ట్ 50MP మెయిన్ కెమెరా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 13MP అల్ట్రావైడ్తో పాటు మాక్రో సెన్సార్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా 4K వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్తో లభించడం విశేషం..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5500mAh బ్యాటరీ, 68W టర్బో ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది.. అంతేకాకుండా ఆండ్రాయిడ్ 15 (Hello UI), 3 ఏళ్ల OS అప్డేట్స్తో లభిస్తోంది. ఇది వేగాన్ లెదర్ ఫినిషింగ్తో పాటు IP68/69 వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్, గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది.
ఇందులో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన AI ఫీచర్స్ కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా AI టెక్నాలజీతో కూడిన ఫోటో ఎన్హాన్స్మెంట్, అడాప్టివ్ స్టెబిలైజేషన్తో పాటు Circle to Search వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్తో పాటు Moto Secure 3.0 సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది.
ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో 128 GB + 8 GB వేరియంట్ కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ MRP ధర రూ.24,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 8 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ. 22,999కే పొందవచ్చు. అలాగే దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ. 1,200 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.16,350 ఎక్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ మొబైల్ రూ.6,649కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.