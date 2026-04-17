Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేస్తే భారీ తగ్గింపు పొందవచ్చు. దీనిపై ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Motorola Edge 60 Fusion 5G Huge Discount: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ మోటోరోలా ఫ్యూజన్ మొబైల్స్కి అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. మార్కెట్లో యువత ఎక్కువగా ఈ సిరీస్తో విడుదలైన మొబైల్స్ను అధికంగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉన్నారు. అతి తక్కువ ధరల్లోనే ఎక్కువ ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలామంది వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మీరు కూడా మోటరోలా బ్రాండ్లో ఇదే సిరీస్కు సంబంధించిన మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఈ స్టోరీ మీకోసమే..
ఇప్పటివరకు మోటరోలా Fusion సిరీస్తో రెండు మోడల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇందులో గత ఏడాది విడుదలైన Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేసేందుకు ఎంతగానో ఆసక్తి చూస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఇది అత్యంత చీప్ ధరలోని మంచి ఫీచర్స్ తో విడుదల కావడం వల్ల దీనిని విపరీతంగా యువతే కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్పై ఫ్లిప్కార్ట్లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.24,999 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 8 శాతం ప్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.22,999 లోపే అందుబాటులో ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా దీనిపై అద్భుతమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటన్నింటినీ వినియోగిస్తే చీప్ ధరకే ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే మొబైల్ కొనుగోలు చేసే క్రమంలో ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో పాటు ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,550 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఈ Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ఫోన్పై అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకునే వారు తప్పకుండా మంచి కండిషన్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాని కండిషన్ బట్టి గరిష్టంగా రూ.16 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో అన్ని తీసుకుంటే ఆఫర్స్ పోను ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.6000 లోపే పొందవచ్చు..
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు.. ఈ మొబైల్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.67 అంగుళాల pOLED క్వాడ్-కర్వ్డ్ డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 2712 x 1220 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్ కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 120Hz స్మూత్ ఎక్స్పీరియన్స్ రిఫ్రెష్ రేటు సపోర్టుతో లభిస్తోంది.
డిస్ప్లే కోసం ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ఎంతో ప్రత్యేకమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ కూడా లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది MediaTek Dimensity 7400 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15 (Motorola Hello UI) ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వివిధ రకాల స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది..