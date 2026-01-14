Motorola Edge 60 Fusion 5G Discount Deal: రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్పై ఉన్న అన్ని రకాల ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Motorola Edge 60 Fusion 5G Discount Deal: ప్రముఖ మోటరోలా కంపెనీ తమ మిడ్-రేంజ్ మొబైల్స్ విభాగంలో పవర్ఫుల్ ఫీచర్లతో కొత్త కొత్త స్మార్ట్ఫోన్స్ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రతి ఏడాది పదుల సంఖ్యలో మొబైల్స్ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ఇటీవల మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది ఇది ప్రీమియం లుక్ని కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. సంక్రాంతి సందర్భంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది. ఇక రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఈ Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ ను కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ 6.67 అంగుళాల Super HD+ (1.5K) pOLED కర్వ్డ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 (MediaTek Dimensity 7400) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో లభిస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP మెయిన్ కెమెరా (OIS సపోర్ట్తో)తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదనంగా 13MP అల్ట్రావైడ్, మాక్రో కెమెరాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. అలాగే ఇది ఫ్రంట్ భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన 32MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ Motorola Edge 60 Fusion 5G మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన.. ఆండ్రాయిడ్ 15 (Android 15) ఆధారిత Hello UI ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు IP68/IP69 రేటింగ్, వేగాన్ లెదర్ ఫినిషింగ్, డాల్బీ అట్మోస్ స్టీరియో స్పీకర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్లో చాలా రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో జనవరి 17వ తేదీన ప్రారంభమయ్యే రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి బంపర్ ఆఫర్స్తో లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా మార్కెట్లో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 19,999 కాగా.. రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా HDFC బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి 10 శాతం తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఆక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి కూడా పేమెంట్ చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభించబోతోంది.
అలాగే ఏదైనా పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి ఈ Motorola Edge 60 Fusion స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా రూ.18,400 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.599కే పొందవచ్చు. అయితే, ఈ బోనస్ అనేది కేవలం మీరు ఫ్లిప్కార్ట్కు ఎక్స్చేంజ్ చేసే పాత స్మార్ట్ ఫోన్ కండిషన్పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. కండిషన్ బాగుంటేనే గరిష్టంగాపైన పేర్కొన్న బోనస్ను పొందవచ్చు.