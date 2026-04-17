Motorola Edge 60 Pro Price Cut: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మోటరోలా మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా సమ్మర్ సేల్లో భాగంగా కొన్ని మొబైల్స్పై క్రెడిట్ కార్డు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందించడమే కాకుండా అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ప్రో (Motorola Edge 60 Pro) స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తుంది. దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ప్రో (Motorola Edge 60 Pro) మొబైల్ వివిధ స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన మొబైల్ ధర రూ.36,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఈ మొబైల్పై ఉన్న స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాలు లోకి వెళ్తే.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి 19 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం ఇప్పుడు రూ.29,999 లోపే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనిపై ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పై అందుబాటులో ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాలు లోకి వెళ్తే.. దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ లేదా ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.2,500 వరకు డిస్కౌంట్తో పాటు క్యాష్ బ్యాక్ కూడా లభిస్తుంది. అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఇక ఈ Motorola Edge 60 Pro మొబైల్ పై ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. ఈ ఆఫర్ ను వినియోగిస్తే భారీ ఎక్స్చేంజి బోనస్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. అయితే, ఈ డిస్కౌంట్ పొందడానికి తప్పకుండా ఏదైనా మంచి బ్రాండ్ కి సంబంధించిన మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.21 వేల వరకు బోనస్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.8,999 లోపే పొందవచ్చు. ఇదే కాకుండా అదనంగా మరెన్నో డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ప్రో (Motorola Edge 60 Pro) స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది అద్భుతమైన డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ 6.7-అంగుళాల Super HD+ (1.5K) pOLED కర్వ్డ్ డిస్ప్లే ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది. అదేవిధంగా ఇది MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4nm) ప్రాసెసర్తో లభిస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. దీని వెనక భాగంలో అద్భుతమైన Sony LYTIA 700C సెన్సార్ తో 50 MP ప్రధాన కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా అదనంగా 50 MP అల్ట్రావైడ్తో పాటు మైక్రో కెమెరా లభించడమే కాకుండా.. అదనంగా 10 MP టెలిఫోటో లెన్స్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.