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Flipkart రాఖీ స్పెషల్ ఆఫర్.. Motorola Edge 60 Proపై సూపర్ డిస్కౌంట్.. రూ. 8 వేలకే సొంతం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 27, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:48 PM IST

Motorola Edge 60 Pro Price Cut: రాఖీ సందర్భంగా Motorola Edge 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది.. దీనిపై అదనంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ లభించడమే.. అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. దీంతో అత్యంత చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు..

Motorola Edge 60 Pro Price Cut: రాఖీ సందర్భంగా చాలామంది తమ అక్కాచెల్లెళ్లకు మంచి మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్స్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే.. ఎక్కువ బడ్జెట్లో అద్భుతమైన ఫీచర్లతో విడుదలైన మొబైల్స్‌ని కొనుగోలు చేసి గిఫ్ట్ గా ఇస్తూ ఉంటారు. మీరు కూడా అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి మొబైల్ ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారా? ఇది మీకోసమే..

Budget Flagship 5g Mobile News1/8

Motorola Edge 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌

మోటోరోలా బ్రాండ్ గతంలో విడుదల చేసిన కొన్ని మొబైల్స్ రాఖీ సందర్భంగా అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వాటిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడం విశేషం. ముఖ్యంగా క్వాడ్-కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చిన Motorola Edge 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది..  

Best Phone Gift For Rakhi2/8

pOLED డిస్ప్లే

Motorola Edge 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంది. ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే... ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.7-అంగుళాల 1.5K (2712 x 1220) Quad Curved pOLED డిస్ప్లేని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్, 4500 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్, గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.  

6000mah Battery Phone3/8

మెయిన్ కెమెరా

దీంతోపాటు ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 ఎక్స్‌ట్రీమ్ (4nm) ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉండడం విశేషం. అలాగే ఇది వెనక భాగంలో ఎంతో శక్తివంతమైన అద్భుతమైన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఈ కెమెరాకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Sony LYTIA 700C, OIS సెన్సార్లతో కూడిన 50MP మెయిన్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 

Rakhi Smartphone Offers4/8

బ్యాటరీ

అంతేకాకుండా అదనంగా చాలా ప్రత్యేకమైన 50MP అల్ట్రా-వైడ్, మాక్రో కెమెరాతో పాటు చాలా అద్భుతమైన 10MP టెలిఫోటో కెమెరాలను వెనకాల కలిగి ఉంటుంది. ఫ్రంట్ భాగంలో ఈ మొబైల్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 50MP సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇది అద్భుతమైన శక్తివంతమైన 6000mAh బ్యాటరీ, 90W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది..  

Moto Edge 60 Pro News5/8

ఆపరేటింగ్ సిస్టం

అలాగే ఈ Motorola Edge 60 Pro మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా మూడేళ్ల పాటు ఆపరేటింగ్ సిస్టం అప్డేట్స్‌ను అందించడమే కాకుండా నాలుగు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్‌ను అందించడం విశేషం. ఇది వివిధ రకాల కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది..   

Raksha Bandhan Sale6/8

17 శాతం వరకు స్పెషల్ తగ్గింపు

ఇక ఈ Motorola Edge 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది MRP ధర రూ.40,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి 17 శాతం వరకు స్పెషల్ తగ్గింపుతో రూ.33 వేలకే లభిస్తుంది. రక్షాబంధన్ సందర్భంగా కొనుగోలు చేసే వారికి.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ను కూడా అందిస్తూ వస్తోంది.   

Motorola Edge 60 Pro Sale7/8

బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు

ఇక ఈ దీనిపై ఉన్న బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకుతో పాటు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి..రూ.3,599 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా యాక్సిస్ బ్యాంకు తోపాటు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.2 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది   

Motorola Edge 60 Pro Rakhi Mega Sale8/8

రూ.25 వరకు బోనస్

ఇక రక్షాబంధన్ సందర్భంగా ఈ Motorola Edge 60 Pro మొబైల్ పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ చాలా ప్రత్యేకమైన ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్‌ను కూడా పరిచయం చేస్తుంది. ఇందులో భాగంగా మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా పాత మంచి కండిషన్ కలిగిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే.. ఏకంగా దాని బ్రాండ్ ను బట్టి రూ.25 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో అన్ని ఆఫర్స్ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లు కేవలం రూ. 8 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..  

TAGS:
Motorola Edge 60 Pro
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Edge 60 Pro
Moto Edge 60 Pro Price
Flipkart Bank Offers

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