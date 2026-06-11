అమెజాన్లో Motorola Edge 70 Fusion మొబైల్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. దీనిని ఇప్పుడే ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్తో కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.1,449కే పొందవచ్చు. అలాగే దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Motorola Edge 70 Fusion: ప్రముఖ మోటోరోలా కంపెనీకి సంబంధించిన మంచి మొబైల్ ఏదైన కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మోటోరోలా తన పాపులర్ ఎడ్జ్ సిరీస్లో భాగంగా Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్ఫోన్ను ఇటీవలే విడుదల చేసింది. అయితే, ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో పాటు అద్భుతమైన కర్వ్డ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సరికొత్త సోనీ కెమెరా సెన్సార్తో మిడ్-ప్రీమియం రేంజ్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై అద్భుతమైన ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా అమెజాన్లో Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్ఫోన్ను ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి స్పెషల్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అలాగే ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 6.78 అంగుళాల 1.5K సూపర్ హెచ్డీ ఎక్స్ట్రీమ్ అమోలెడ్ (AMOLED) క్వాడ్-కర్వ్డ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా ఈ డిస్ల్పే 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో స్క్రీన్ చాలా స్మూత్గా పనిచేస్తుంది. ఇది ఏకంగా 5200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో కంపెనీ స్క్రీన్ రక్షణ కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7iని ఉపయోగించారు. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 4nm ఆర్కిటెక్చర్పై పనిచేసే క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 (Snapdragon 7s Gen 4) ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఇందులో కంపెనీ అవుట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్ ఆండ్రాయిడ్ 16 (Hello UI)తో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పని చేస్తుంది. ఇది 3 సంవత్సరాల ఓఎస్ (OS) అప్డేట్స్తో పాటు 5 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది..
ఇది వెనుకవైపు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి Sony LYTIA 710 సెన్సార్తో 50 MP ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 13 MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో పాటు సెల్ఫీల కోసం 32 MP కెమెరా అందించారు. ఈ ఫ్రంట్తో పాటు బ్యాక్ కెమెరాల ద్వారా 4K (30fps) వీడియోలను రికార్డ్ చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీనిలోని భారీ 7000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ. దీని తోడు 68W టర్బోపవర్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇక 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ కలిగిన ఈ Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్ఫోన్ అసలు ధర MRP రూ.42,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసేవారికి 36 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.27,499కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ.26,050 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు కొత్త మొబైల్ రూ.1,449కే పొందవచ్చు.