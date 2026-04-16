Motorola Edge 70 Fusion Price: మంచి మోటోరోలా స్మార్ట్ఫోన్ను అత్యంత చీప్ ధరలో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందిస్తూ వస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి మోటోరోలా పాపులర్ ఎడ్జ్ సిరీస్ మొబైల్స్ చీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్ఫోన్స్ భారీ డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది అద్భుతమైన స్లిమ్ డిజైన్తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఆఫర్స్తో పాటు ఫీచర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మోటోరోలా తన పాపులర్ ఎడ్జ్ సిరీస్లో భాగంగా Motorola Edge 70 Fusionను భారత మార్కెట్లోకి అత్యంత స్లిమ్ డిజైన్తో విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.78-అంగుళాల 1.5K క్వాడ్-కర్వ్డ్ (Quad-curved) AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు గరిష్టంగా 5200 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Snapdragon 7s Gen 4 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో లాంచ్ అయ్యింది. అంతేకాకుండా ఇది ఏకంగా 7000mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీనికి తోడు 68W టర్బో పవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ లభిస్తుంది. బ్యాక్ సెటప్లో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యుల్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది.
దీని వెనక భాగంలో Sony LYTIA 710 సెన్సార్తో కూడిన 50MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు అదనంగా 13MP అల్ట్రావైడ్, మాక్రో లెన్స్ కెమెరాలతో అందుబాటులోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP కెమెరాతో పాటు ఆండ్రాయిడ్ 16 (Hello UI)తో పనిచేస్తుంది. ఇది దీనికి IP68, IP69 వాటర్తో పాటు డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఇది మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ 8GB + 128GB స్టోరేజ్తో రూ.26,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక రెండవది 8GB + 256GB స్టోరేజ్తో రూ.29,999 ధరతో, చివరి వేరియంట్ 12GB + 256GB స్టోరేజ్తో రూ.32,999 ధరతో లభిస్తోంది. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో బేస్ వేరియంట్పై స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
దీని ధర మార్కెట్లో MRP ధర రూ.42,999 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేస్తే 37 శాతం వరకు తగ్గింపుతో కేవలం రూ.26,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,350 వరకు అదనపు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే.. రూ.18,550 వరకు బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో మీరు కేవలం రూ.8,449 లోపే పొందవచ్చు.