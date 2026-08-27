Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్ఫోన్పై ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో రక్షాబంధన్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అత్యంత తగ్గింపు ధరకే ఈ మొబైల్ లభించబోతోంది. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Motorola Edge 70 Fusion Price: రాఖీ సందర్భంగా మీ అక్క చెల్లెళ్లకు మంచి గిఫ్ట్ ఏదైనా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? ముఖ్యంగా మొబైల్ ఫోన్స్ ఇవ్వాలనుకునే వారికి ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మోటరోలా బ్రాండ్ కు సంబంధించిన స్మార్ట్ఫోన్స్పై అత్యంత అద్భుతమైన ఆఫీసు లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ రక్షాబంధన్ డీల్స్లో భాగంగా ఏ మొబైల్ చీప్ ధరకు లభిస్తుందో తెలుసుకుందాం.
512 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన Motorola Edge 70 Fusion మొబైల్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా రక్షాబంధన్ ఆఫర్స్ లో భాగంగా దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తూ ఉన్నాయి. అదనంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభించడం విశేషం.
Motorola Edge 70 Fusion స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 6.8 అంగుళాల Extreme AMOLED డిస్ప్లే ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5200 nits పీక్ బ్రైట్నెస్, Gorilla Glass 7i గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం .
ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4nm Octa-Core) ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇది వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలోకి వెళ్తే.. ఇది చాలా అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ ని కలిగి ఉంటుంది.. దీని వెనకాలో Sony LYTIA 710, OIS సెన్సార్ తో కూడిన 50 MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన 13 MP అల్ట్రావైడ్ మైక్రో సెన్సార్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఫోర్ కే వీడియో రికార్డుకు సపోర్ట్ చేసే 32 MP అద్భుతమైన కెమెరా కలిగి ఉండడం విశేషం. దీంతోపాటు ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000 mAh బ్యాటరీ, 68W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది.
ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టం కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అద్భుతమైన Dolby Atmos స్టీరియో స్పీకర్లు, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను కలిగి ఉండడం విశేషం.. అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఇది రూ.64,999 తో అందుబాటులో ఉంది..
ఇక రక్షాబంధన్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ Motorola Edge 70 Fusion మొబైల్ పై ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ ఏకంగా 42 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపున అందిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.37,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్లో భాగంగా.. ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డుతో పాటు యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.3 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఫ్లిప్కార్ట్అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.4 వేల వరకు తగ్గింపు లభించడం విశేషం.. ఇక ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోను ఇది కేవలం రూ.33 లోపే పొందవచ్చు.
రక్షాబంధన్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ Motorola Edge 70 Fusion మొబైల్ పై ఫ్లిప్కార్ట్అద్భుతమైన భారీ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. మీ దగ్గర ఏదైనా పాత మొబైల్ ఉంటే దానిని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే చాలు.. దాని వ్యాల్యూని బట్టి ఏకంగా రూ.28 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ. 4000 లోపే పొందవచ్చు..