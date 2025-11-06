Motorola Edge 70 Launch Date In India: మోటరోలా కంపెనీ తమ కొత్త మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 (Motorola Edge 70) స్మార్ట్ ఫోన్ను యూరప్ దేశాల్లో విడుదల చేసింది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ప్రీమియం క్వాలిటీ డిస్ప్లేతో విడుదలైంది.
Motorola Edge 70 Launch Date In India: ప్రపంచ మార్కెట్లో మోటరోలా మొబైల్స్కి అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అతి తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులోకి రావడం వల్ల యువత వీటిని కావాలని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఎడ్జ్ సిరీస్ మొబైల్ అయితే విచ్చలవిడిగా మార్కెట్లో అమ్ముడుపోతున్నాయి. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మోటార్ల కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్ను విడుదల చేస్తూ వస్తుంది. ఇటీవల కూడా ఎడ్జ్ సిరీస్ మొబైల్ను విడుదల చేసింది. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మోటోరోలా కంపెనీ తమ కొత్త మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 (Motorola Edge 70) స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదల చేసింది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 7వ జెన్ 4 చిప్సెట్ పైరన్ అవుతుంది. అలాగే ఇది 6.67-అంగుళాల pOLED డిస్ప్లేతో విడుదలైంది.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 (Motorola Edge 70)ను కంపెనీ యూకేతో పాటు మిడిలిస్ట్ దేశాల్లో విడుదల చేసింది. ఇది అద్భుతమైన 4,800mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ధర వివరాలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీనిని కంపెనీ యూరప్ దేశాల్లో ధర రూ.81,000తో లాంచ్ చేసింది.
ప్రస్తుతం ఈ మొబైల్ పాంటోన్ బ్రాంజ్ గ్రీన్, పాంటోన్ లిల్లీ ప్యాడ్, గాడ్జెట్ గ్రే వంటి కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది అద్భుతమైన స్పెసిఫికేషన్స్ కలిగి ఉంది. ఈ మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 6.67-అంగుళాల pOLED సూపర్ HD డిస్ప్లేతో విడుదలైంది. అంతేకాకుండా ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 7వ జెన్ 4 చిప్సెట్పై రన్ అవుతుంది.
ఇక ఈ మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 స్మార్ట్ఫోన్ Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా 2031 సంవత్సరం వరకు స్మార్ట్ఫోన్కు కంపెనీ ప్రత్యేకమైన అప్డేట్లను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన కెమెరా సెటప్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.
అలాగే ఈ మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 స్మార్ట్ఫోన్ అదనంగా 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో కూడా వస్తోంది. ఇందులో కనెక్టివిటీ కోసం బ్లూటూత్, GPS, A-GPS, GLONASS, LTEPP వంటి ఫీచర్లను కూడా అందించారు. ఇందులో స్పెషల్గా సెక్యూరిటీ కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఇది 4,800mAh బ్యాటరీతో వస్తోంది.