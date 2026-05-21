Motorola Edge 70 Pro: ఇప్పుడే కొనండి.. మోటరోలా ఫోన్‌పై రూ.18,000 పైగా బోనస్‌ ఆఫర్.. డోంట్ మిస్!

Published: May 21, 2026, 03:24 PM IST|Updated: May 21, 2026, 03:24 PM IST

Motorola Edge 70 Pro Price Drop: అమెజాన్‌లో Motorola Edge 70 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Motorola Edge 70 Pro Price Drop: భారత మార్కెట్‌లో Motorola స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి మంచి డిమాండ్‌ ఉంది. అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో మార్కట్‌లోకి ఈ బ్రాండ్‌ నుంచి కొత్త కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ లాంచ్‌ అవుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని వేరియంట్స్‌కి సంబంధించిన మొబైల్స్‌ చీప్‌ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. ఇటీవలే మార్కెట్‌లోకి లాంచ్‌ అయిన  Motorola Edge 70 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్‌ ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
 

Motorola Edge 70 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్

భారత మార్కెట్‌లో ఈ Motorola Edge 70 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్ ధర MRP రూ.56,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ ఫ్లాట్‌ తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. ఇది 26 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌తో కేవలం రూ.41,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

క్రెడిట్ కార్డ్‌

బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ SBI, ICICI  బ్యాంక్‌తో పాటు IDFC బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.2 వేల తగ్గింపుతో కేవలం రూ.38,999కే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా దీనిపై అదనంగా నో కాస్ట్ EMI ఆప్షన్‌ కూడా లభిస్తోంది. దీనిని వినియోగించి కొనగోలు చేసేవారికి కూడా భారీ తగ్గింపు పొందవచ్చు.

రూ.18,150 వరకు ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌

అలాగే దీనిపై ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిని వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఏదైన పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్చేంజ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు రూ.18,150 వరకు ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌తో కేవలం రూ.20,849కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకోవడానికి ఫ్లిప్‌కార్ట్ సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.  

డిస్‌ప్లే

Motorola Edge 70 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.8 అంగుళాల Extreme AMOLED క్వాడ్-కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్‌తో పాటు 5200 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్, స్క్రీన్ రక్షణ కోసం Gorilla Glass సపోర్ట్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఫీచర్స్‌ లభిస్తున్నాయి.  

ప్రాసెసర్‌

ఈ Edge 70 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌  MediaTek Dimensity 8500 Extreme ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది డీలక్స్ మల్టీటాస్కింగ్‌తో పాటు గేమింగ్‌కు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ మొబైల్ వేడి కాకుండా ఇందులో వేపర్ ఛాంబర్ (VC) కూలింగ్ ఉంది. అంతేకాకుండా ఇది Android 16 (Hello UI) సపోర్ట్‌తో రన్ అవుతుంది. ఇది వేనక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. 

