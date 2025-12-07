MOTOROLA G35 5G Price Features: ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థ మోటరోలా నుంచి మరో 5G స్మార్ట్ఫోన్ G35 పై ఇప్పుడు భారీ తగ్గింపును ప్రకటించింది. ఈ మొబైల్ను ఇప్పుడు రూ.10 వేల కంటే తక్కువ ధరకే విక్రయానికి వచ్చింది. తాజాగా ఈ ఫోన్పై దాదాపుగా 20 శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. 5000mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీతో అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో వస్తుంది.
మోటరోలా మోటో G35 5G స్మార్ట్ఫోన్ కూడా ఇప్పుడు రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 4 GB RAM + 128 GB, 8GB RAM + 128GB వేరియంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడీ మొబైల్ను కేవలం రూ.9,999 ధరకు కొనుగోలు చేయోచ్చు. ఇందులో టాప్ వేరియంట్ ధర రూ.12,499గా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ మూడు కలర్ ఎంపికల్లో లభిస్తుంది. గువా రెడ్, లీఫ్ గ్రీన్, మిడ్నైట్ బ్లాక్ వంటి కలర్స్లో మార్కెట్లోకి వచ్చింది.
Moto G35 5G మొబైల్ 6.67-అంగుళాల FHD+ డిస్ప్లేతో.. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో ప్రీమియం వీగన్ లెదర్ డిజైన్ కూడా వస్తుంది. డిస్ప్లే IP52-రేటెడ్ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 3తో గాడ్జెట్ లవర్స్ను ఊరిస్తోంది . ఈ సరసమైన మోటరోలా ఫోన్ యూనిసాక్ T760 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది.
ఈ ఫోన్ 4GB RAM, 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగి ఉన్నా.. మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా మెమోరీ మరింత విస్తరించవచ్చు. ఈ ఫోన్ 20W USB టైప్-C ఛార్జింగ్ తో కూడిన శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ Android 14 పై నడుస్తుంది. 12 5G బ్యాండ్ లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
Moto G35 మొబైల్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఈ ఫోన్లో 50MP ప్రధాన కెమెరా, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 16MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంది. ఈ ఫోన్లో డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు, డాల్బీ అట్మోస్ కూడా ఉన్నాయి.