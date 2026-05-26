Motorola G37 Huge Discount: ప్రముఖ మోటోరోలా (MOTOROLA) సంస్థ ప్రతి ఏడాది సరికొత్త బడ్జెట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా మిడిల్ క్లాస్ యువతను దృష్టిలో పెట్టుకుని అద్భుతమైన మొబైల్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తోంది. ముఖ్యంగా గతంలో విడుదలైన కొన్ని స్మార్ట్ఫోన్స్ అత్యంత భారీ డిస్కౌంట్స్తో లభిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా వాటిపై ప్రత్యేకమైన స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ బ్రాండ్కి సంబంధించిన ఏ మొబైల్ అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉందో? వాటిపై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
MOTOROLA g37 మొబైల్ అత్యంత అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ ఫ్లిఫ్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్తో పాటు భారీ ఫ్లాట్ తగ్గింపు కూడా అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా లభించడం విశేషం..
ఇక మోటోరోలా జీ37 మొబైల్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6.7 ఇంచుల HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 1050 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది.
అదేవిధంగా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 ఆక్టా-కోర్ 5G ప్రాసెసర్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. ఇందులో కంపెనీ అద్భుతమైన బ్యాక్ సెటప్తో లభిస్తోంది. ఇది Quad Pixel టెక్నాలజీ, AI ఫీచర్లతో 50MP ప్రైమరీ కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో సెల్ఫీల కోసం 8MP కెమెరాను కూడా అందిస్తున్నారు.
ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా IP64 వాటర్తో పాటు డస్ట్ రెసిస్టెన్స్, MIL-STD-810H మిలిటరీ డ్యూరబిలిటీతో పాటు డాల్బీ అట్మోస్ స్టీరియో డిస్టెన్స్, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కూడా అందిస్తోంది.
ఇక ఈ Motorola G37 స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ధరతో పాటు ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ MRP ధర రూ.24,999తో అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి 44 శాతం వరకు తగ్గింపుతో కేవలం రూ.13,999కే అందుబాటులో ఉంది. అంటే దాదాపు రూ.11,000 వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తోంది.
ఇదిలా ఉంటే దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. Flipkart Axis, SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.700 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి.. ఈ Motorola G37 స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు రూ.5,800 బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.5,200కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.