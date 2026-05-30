Motorola G37 Huge Discount Offers: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో MOTOROLA g37 స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం రూ.1999 లోపే పొందవచ్చు. అయితే, ఇంత తగ్గింపుతో పొందడానికి తప్పకుండా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ ను వినియోగించాల్సి ఉంటుంది..
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో MOTOROLA g37 స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా.. అదనంగా ఫ్లాట్ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ లభిస్తూ వస్తున్నాయి.
ఫ్లిప్కార్ట్లో 64 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి అవకాశం గా భావించవచ్చు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.24,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి 44 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.13,999 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పై అదనంగా ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రముఖ క్రెడిట్ కార్డులైన ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంకు తోపాటు ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.700 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనిపై అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పై ఉన్న ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ ను వినియోగించాలనుకునే వారు తప్పకుండా.. ఏదైనా మీరు వినియోగిస్తున్న మంచి బ్రాండెడ్ స్మార్ట్ ఫోన్ను ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే దాని కండిషన్తో పాటు వ్యాల్యూని బట్టి మీకు గరిష్టంగా రూ.12 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ MOTOROLA g37 మొబైల్ ను కేవలం రూ.1,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఈ MOTOROLA g37 స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ 6.67 ఇంచుల HD+ LCD డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది స్మూత్ స్క్రోలింగ్ కోసం 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ఇందులో కంపెనీ స్మార్ట్ వాటర్ టచ్ ఫీచర్ని కూడా అందుబాటులో వచ్చింది.. దీనివల్ల స్క్రీన్ పై నీటి తుంపర్లు ఉన్నప్పుడు కూడా స్క్రీన్ టచ్ చాలా వరకు పనిచేస్తుంది.
అలాగే ఈ MOTOROLA g37 స్మార్ట్ఫోన్ డిస్ప్లే ప్రొటెక్షన్ కోసం కంపెనీ అద్భుతమైన కారణం గొరిల్లా గ్లాస్ సపోర్టును కూడా అందిస్తుంది. ఇక ఇది ఇది శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6400 (6nm) 5G ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ వెనక భాగం కెమెరా 50 MP అల్ట్రా-పిక్సెల్ AI తో అద్భుతమైన సెన్సార్ సెటప్తో లభిస్తోంది.. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో 8 MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు.