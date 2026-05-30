/Flipkart బంపర్ ఆఫర్.. రూ.1,999లకే Motorola G67 Power 5G మొబైల్.. మైండ్ బ్లాక్‌ ఆఫర్‌!

Motorola G67 Power 5g Offers: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో Motorola G67 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్తో రూ.1,999 లోపే పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిపై అదనంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి..
Motorola G67 Power 5g Discount Offers: ఇప్పుడు భారత్ మార్కెట్లో ఎక్కువగా మోటరోలా బ్రాండ్కు సంబంధించిన మొబైల్స్ సేల్స్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీటిని మిడిల్ క్లాస్ యువత ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, మీరు కూడా అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి మోటరోలా స్మార్ట్ఫోన్ ఏదైనా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్ పై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా Motorola G67 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ వెరీ చీప్ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్ప్లేతో పాటు ప్రీమియం డిజైన్లో లాంచ్ అయింది. కాబట్టి చాలామంది దీనిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ MRP ధర రూ.30,000తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇప్పుడే దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి 26 శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.22,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
Motorola G67 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకుతో పాటు SBI బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.1,000 వరకు స్పెషల్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో డిస్కౌంట్ పొందాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఎక్స్చేంజి బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది.
ఇక ఈ Motorola G67 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించాలి అనుకుని వారు తప్పకుండా మీరు వినియోగిస్తున్న ఏదైనా పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాని కండిషన్తో పాటు బ్రాండ్ ను ఆధారంగా తీసుకొని.. కొత్త స్మార్ట్ఫోన్పై గరిష్టంగా దాదాపు రూ.21 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్కేవలం రూ.1,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన సిలికాన్-కార్బన్ సాంకేతికతతో కూడిన 7000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇందులో 30W టర్బో పవర్ (Fast Charging) సపోర్ట్ ఉంది. కాబట్టి ఎంతో సులభంగా ఫాస్ట్ ఛార్జ్ అవుతుంది. అలాగే ఇది Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుంది.
ఈ Motorola G67 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.7 ఇంచుల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్, స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం Corning Gorilla Glass 7i ప్రొటెక్షన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా దీని వెనక భాగంలోని కెమెరా 50 MP మెయిన్ కెమెరా (Sony LYT-600 సెన్సార్)తో పాటు 8 MP అల్ట్రావైడ్, మాక్రో లెన్స్ కెమెరా సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది..