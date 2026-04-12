Motorola g67 Power స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. సమ్మర్ సేల్స్లో భాగంగా చీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి.
Motorola g67 Power Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో సమ్మర్ సేల్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన కొన్ని మొబైల్స్ అయితే, ఏకంగా 20 నుంచి 30 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ మధ్య అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. ముఖ్యంగా మోటరోలా బ్రాండ్కి సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ చీప్ ధరకు లభిస్తున్నాయి.
మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో మోటరోలా బ్రాండ్కి సంబంధించిన మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేద్దామని అనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే Motorola g67 Power స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.
Motorola g67 Power స్మార్ట్ఫోన్లు కంపెనీ ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్తో విడుదల చేసింది. ఇది అద్భుతమైన 6.7 అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 2 (Snapdragon 7s Gen 2) ప్రాసెసర్తో లభిస్తుంది.
ఇది వివిధ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్స్ ఎక్కువగా యువత కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉన్నారు. అయితే, దీని వెనక భాగంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన Sony LYTIA 600 సెన్సార్తో కూడిన 50MP మెయిన్ కెమెరా లభిస్తోంది. దీంతోపాటు 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.
అలాగే ఈ Motorola g67 Power స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000 mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 30W టర్బోపవర్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. 1OS అప్గ్రేడ్, 3 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ప్రామిస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే IP64 రేటింగ్, డాల్బీ అట్మోస్ స్టీరియో స్పీకర్లు, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.18,999 (MRP) కాగా ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.16,999కే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. దీనిపైన ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని ప్రముఖ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో పాటు పేటీఎంతో కొనుగోలు చేసే వారికి రూ. 1000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డుతో పాటు ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.1,600 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ మొబైల్ను అత్యంత తగ్గింపు ధరకే పొందవచ్చు. అలాగే దీనిపై ఉన్న ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే రూ.11 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.5 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.