Motorola G85 5G Price Big Billion Days 2025: బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో భాగంగా Motorola G85 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Motorola G85 5G Price Big Billion Days 2025: మార్కెట్లో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 3 ప్రాసెసర్తో కూడిన స్మార్ట్ఫోన్కు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా చాలా మంది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్తో కూడిన మొబైల్స్ను ఎక్కువ మంది కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అద్భుతమైన ప్రాసెసర్ కలిగిన Motorola మొబైల్ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లోని బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో భాగంగా Motorola G85 5G స్మార్ట్ఫోన్ 6.67 అంగుళాల pOLED కర్వ్డ్ డిస్ప్లేతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది. ఇది FHD+ (2400 x 1080) రిజల్యూషన్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటెక్షన్తో పాటు 1600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది..
ఈ Motorola G85 5G స్మార్ట్ఫోన్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 3 ప్రాసెసర్తో పాటు ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ కాబోతోంది. ఇది OISతో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 8MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాతో విడుదల కాబోతోంది. ఇక దీని ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీనిని కంపెనీ శక్తివంతమైన 5000 mAh బ్యాటరీతో విడుదల చేసింది. అలాగే ఇది 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో పాటు డిస్ప్లేలో ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ (Optical) సపోర్ట్తో లభిస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్ (eSIM సపోర్ట్)ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు USB Type-C పోర్ట్, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ లేదు, స్టీరియో స్పీకర్లు, వాటర్-రిపెల్లెంట్ డిజైన్ (IP52 రేటింగ్) వంటి ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఈ Motorola G85 5G స్మార్ట్ఫోన్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మార్కెట్లో దీని MRP ధర రూ.20,999 కాగా.. ప్రత్యేకమైన 23 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.15,999కే పొందవచ్చు.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ Axis బ్యాంక్, SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి 5 నుంచి 10 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. అలాగే ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా పాత మొబైల్ ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేస్తే రూ.10,850 వరకు ప్రత్యేకమైన ఎక్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను కొత్త మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే రూ.5,149కే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.