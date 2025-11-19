Motorola Pad 60 Neo: రూ.1,999కే motorola pad 60 neo ట్యాబ్‌ ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?

Motorola Pad 60 Neo Price: ఈ motorola pad 60 neo ట్యాబ్ను ఫ్లిప్కార్ట్లో అత్యంత తగ్గింపు ధరలో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
Motorola Pad 60 Neo Price Cut: ఎప్పటి నుంచో మంచి ట్యాబ్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన motorola ట్యాబ్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి ఛాన్స్గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన ఈ ట్యాబ్ అత్యంత చౌకవ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ motorola pad 60 neo ట్యాబ్పై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
ఈ motorola pad 60 neo ట్యాబ్ భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 11.0 అంగుళాలు డిస్ల్పేతో పాటు 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 500 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు MediaTek Dimensity 6300 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులో ఉంది.
motorola pad 60 neo ట్యాబ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 7,040 mAhతో పాటు 20W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది Android 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు Wi-Fi 802.11 ac, 5G, Bluetooth 5.2, GPS సపోర్ట్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే డాల్బీ అట్మాస్ ఆడియోతో లాంచ్ కానుంది.
ఈ MOTOROLA Pad 60 Neo స్మార్ట్ఫోన్ స్పెషల్ మైక్రో SD కార్డ్ సపోర్ట్తో లభిస్తుంది. ఇక ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మార్కెట్లో ధర MRP రూ.28,999 కాగా.. 32 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.18,999కే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇక ఈ ట్యాబ్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్, SBI క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.1,450 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఇతర బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే మరింత ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇక ఇవే కాకుండా ఈ ట్యాబ్పై ప్రత్యేకమైన ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా పాత స్మార్ట్ఫోన్ లేదా ట్యాబ్ను ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ.17,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోనూ రూ.1,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఇతర ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి కూడా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.