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రూ.26,549కే Motorola Signature ఫోన్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో భారీ ఆఫర్స్‌తో అదిరిపోయే డీల్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 17, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:02 PM IST


Motorola Signature Price Drop: ఎప్పటి నుంచో అత్యంత చీప్‌ ధరకే Motorola Signature మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అన్ని పోనూ రూ.26,549 లోపే కొనుగోలు చేయోచ్చు. అయితే, ఏయే ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.. 

Motorola Signature Price Drop Telugu: ప్రముఖ మోటోరోలా (Motorola) సంస్థ ప్రీమియం ఫ్లాగ్‌షిప్ సెగ్మెంట్‌లో అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. గతంలో విడుదల చేసిన ప్రీమియం మొబైల్స్‌లో Motorola Signature ఒకటి.. ఇది అద్బుతమైన కెమెరా సెటప్‌తో.. ప్రీవియం డిజైన్‌తో లభిస్తోంది. అయితే, ఇది ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మంచి మంచి ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

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డిస్‌ప్లే

ముందుగా Motorola Signature స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.8-అంగుళాల 1.5K LTPO AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 6200 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో పాటు Dolby Vision సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటెక్షన్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి వస్తోంది.

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సెల్ఫీ కెమెరా

ఈ Motorola Signature మొబైల్ అత్యంత శక్తివంతమైన Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) ఆక్టా-కోర్ ఫ్లాగ్‌షిప్ చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే అద్భుతమైన కెమెరా సెపట్‌ను కలిగి ఉండడం విశేషం.. ఇందులో 50MP మెయిన్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.. దీంతో పాటు 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటోతో పాటు 50MP ఆల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉండేది. ఇక ఫ్రంట్‌ భాగంలో 50MP Sony LYTIA సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది.  

Motorola Signature Specifications3/5

సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్‌

ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,200mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 50W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌తో పాటు రివర్స్ వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకకుండా Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో పాటు 7 సంవత్సరాల వరకు OS, సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో AI స్పెషల్ ఫీచర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.

Motorola Signature Discount4/5

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్..

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర MRP రూ.74,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి 20 శాతం వరకు స్పెషల్ ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్‌ను రూ.59,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి అత్యంత చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.     

Motorola Signature Flipkart Offer5/5

క్రెడిట్ కార్డ్‌ ఆఫర్స్..

బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Flipkart Axis, Flipkart SBI బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి దాదాపు రూ.3 వేల వరకు తగ్గింపు కూడా సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇక అదనంగా ఉన్న ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ను కూడా వాడితే, రూ.30,450 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. అయితే, ఇది పొందడానికి తప్పకుండా పాత మొబైల్ ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో మీరు రూ.26,549 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.   

TAGS:
Motorola Signature
Flipkart Offer
Motorola Signature News
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