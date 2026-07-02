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Mouneesha Casting Couch: "నీ తొడల సైజ్ ఎంత?".. స్టార్ డైరెక్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు బిత్తరపోయిన మౌనీషా చౌదరి!

Written ByHarish Darla
Published: Jul 02, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:03 PM IST

Mouneesha Chowdary Casting Couch: మోడల్, సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ మౌనీషా చౌదరి తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతున్నాయి. మోడలింగ్‌లో రాణించి అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె, సినిమా అవకాశాల పేరుతో తనకు ఎదురైన కాస్టింగ్ కౌచ్, చేదు అనుభవాలను ధైర్యంగా బయటపెట్టింది.

Mouneesha Chowdary1/6

టాలీవుడ్ కాస్టింగ్ కౌచ్..

తనకు కేవలం 16-17 ఏళ్ల వయసున్నప్పుడే ఎదురైన ఒక భయంకరమైన సంఘటనను మౌనీషా గుర్తు చేసుకుంది. "నాకు చిన్న వయసు ఉన్నప్పుడు ఒక సినిమా అవకాశం కోసం ఒక స్టార్ డైరెక్టర్ నన్ను సంప్రదించారు. సినిమాల్లో నటిస్తావా అని అడిగారు. నేను సమాధానం చెప్పేలోపే.. 'నీ బాడీ సైజ్ ఎంత? నీ తొడల సైజ్ ఎంత?' అంటూ అసభ్యకరమైన ప్రశ్నలు వేశారు. నటన గురించి అడగకుండా, అలా శరీర కొలతల గురించి అడగడంతో నేను షాకయ్యాను. ఆ ఒక్క సంఘటనతో సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటేనే నాకు భయం పట్టుకుంది."

Casting Couch Tollywood2/6

టాలీవుడ్ కాస్టింగ్ కౌచ్..

ఇదే కాకుండా, ఒకసారి 'ఇండియా టూరిజం' ప్రకటన కోసం ఆడిషన్‌కు పిలిచి, మరుసటి రోజు ఫోన్ చేసి "మినీ స్కర్ట్ వేసుకుని రండి" అన్నారని మౌనీషా తెలిపింది. "భారత పర్యాటక రంగానికి సంబంధించిన యాడ్‌కు, మినీ స్కర్ట్‌కు సంబంధం ఏంటి? నటన వచ్చా లేదా అని చూడాలి కానీ, ఈ బాడీ మెజర్‌మెంట్స్ ఏంటి?" అంటూ ఆమె తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి ప్రవర్తనల వల్లే తాను విశ్వక్ సేన్ నటిస్తున్న ఒక భారీ ప్రాజెక్ట్‌తో సహా పలు తెలుగు సినిమాలను వదులుకోవాల్సి వచ్చిందని చెప్పింది.

Mouneesha Chowdary Casting Couch3/6

టాలీవుడ్ కాస్టింగ్ కౌచ్..

ఇండస్ట్రీపై భయంతో ఆమె అమెరికా వెళ్లిపోయినట్లు తెలిపింది. అక్కడ దాదాపు ఎనిమిదేళ్ల పాటు అంతర్జాతీయ బ్రాండ్స్‌కు మోడల్‌గా పనిచేసింది. 'న్యూయార్క్ ఫ్యాషన్ వీక్' వంటి ప్రతిష్టాత్మక ఈవెంట్లలో ర్యాంప్ వాక్ చేయడంతో పాటు, అమెజాన్ వంటి గ్లోబల్ సంస్థల ప్రకటనల్లో నటించింది.

Mouneesha Chowdary Interview4/6

టాలీవుడ్ కాస్టింగ్ కౌచ్..

"మోడలింగ్ నా వృత్తి కాబట్టి అక్కడ పాత్రకు తగ్గ కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకోవడంలో నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది అనిపించలేదు. బాడీ ఫిట్‌గా ఉంటే ఎలాంటి డ్రెస్ అయినా కాన్ఫిడెంట్‌గా వేసుకోవచ్చు" అని ఆమె స్పష్టం చేసింది.

Star Director Controversy5/6

టాలీవుడ్ కాస్టింగ్ కౌచ్..

సోషల్ మీడియాలో తన వీడియోలపై వచ్చే నెగెటివిటీని తాను అస్సలు పట్టించుకోనని, తనకు నచ్చిన పని తాను చేసుకుంటూ పోతానని తేల్చి చెప్పింది.చిన్నప్పటి నుంచి చిరంజీవి సినిమాలు చూసినా, ప్రస్తుతం తనకు ప్రభాస్ అంటే పిచ్చి అని, తాను టోటల్ టాలీవుడ్ అభిమానినని చెప్పింది. చాలా మంది తనను చూసి హీరోయిన్ శ్రీలీలలా ఉన్నావని అంటుంటారని, ఆమెతో కలిసి ఒక యాడ్‌లో నటించాలనేది తన కోరిక అని మౌనీషా చౌదరి వెల్లడించింది.

Tollywood Casting Couch6/6

టాలీవుడ్ కాస్టింగ్ కౌచ్..

ప్రస్తుతం కొంతమంది అనుచిత ప్రవర్తన వల్లే సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ.. భవిష్యత్తులో నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న మంచి పాత్రలు వస్తే కచ్చితంగా నటిస్తానని మౌనీషా స్పష్టం చేసింది.

TAGS:
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