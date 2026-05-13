Mouni roy reacts on divorce rumours: నటి మౌనీరాయ్ సోషల్ మీడియాలొ విపరీతంగా జరుగుతున్న విడాకుల రూమర్స్ పై ఘాటుగా స్పందించారు. వ్యక్తిగత జీవితాలకు సంబంధించి అసత్య ప్రచారాలు చేయోద్దని అన్నారు.
సాధారణంగా సోషల్ మీడియాలో తరచుగా కొంత మంది రూమర్స్ రాయుళ్లు సెలబ్రీటీల్ని, పొలిటిషియన్స్ లను ఎక్కువగా టార్గెట్ చేసుకుని రూమర్స్ వైరల్ చేస్తుంటారు. పెళ్లి, డేటింగ్, ప్రెగ్నెన్సీ, డైవర్స్ ఇలా సెలబ్రీటీలను ఏదో ఒక రచ్చతో వారిని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారు.ఈ క్రమంలో దీనిపై కొంత మంది స్పందిస్తే, మరికొంత మంది మాత్రం లైట్ తీసుకుంటారు. తాజాగా.. నటి మౌనీ రాయ్ తన భర్తతో విడాకులకు రెడీ అయిపోయారని సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ప్రచారం జరిగింది.
దీనికి బలం చేకూరేలో సోషల్ మీడియాలో ఒకర్నిమరోకరు అన్ ఫాలో చేసుకొవడంతో మరింత రచ్చగా మారింది. ఇక కొన్ని మీడియాలు దీనిపై రక రకాల కథనాలు ప్రచురించాయి. సోషల్ మీడియా గురించి ఇంకా ప్రత్యేంగాచెప్పాల్సిన పనిలేదు. మౌనీ రాయ్ తన భర్త సూరజ్ నంబియార్ తో విడిపోతున్నారని నెట్టింట జోరుగా ప్రచారం జరిగింది.
చాలా మంది ఇది నిజమనుకుని అభిమానులు, ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ ప్రెండ్స్ కూడా మౌనీ రాయ్ ను దీనిపై ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. దీనిపై తాజాగా.. మౌనీ రాయ్ తన ఇన్ స్టాలో సంచలనపోస్ట్ పెట్టారు. తన వ్యక్తిగత జీవితంపై లేని, పోనీ రూమర్స్ వార్తలను రాయోద్దని మీడియా వారిని కోరారు. అంతే కాకుండా మా ప్రైవసీ, గోప్యతకు భంగం కల్పించవద్దని ఇవ్వాలని వినయపూర్వకంగా అభ్యర్థిస్తున్నట్లు చేతులు జోడించిన ఎమోజీని పెట్టారు.
దీంతో ఈ వివాదంపై ప్రస్తుతం ట్విస్ట్ నెలకొంది. మరీ సూరజ్ నంబియార్ లు, మౌని ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకరినొకరు అన్ ఫాలో అవ్వడంతో రచ్చ మొదలైంది. ఇంతకి వీరు విడిపోయారా లేదా ఏంటని రూమర్స్ రాయుళ్లు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. మొత్తంగా మౌనీ రాయ్ దీనిపై స్వయంగా స్పందించడంతొ ఈ వివాదంకు కొంత బ్రేక్ లు పడ్డాయని చెప్పుకొవచ్చు. తమ గురించి ఫెక్ ప్రచారాలు చేయోద్దన్నారు కానీ తన భర్తతో విడాకులు తీసుకొవట్లేదని మాత్రం చెప్పలేదని, దీన్ని బట్టి సమ్ థింగ్ ఈజ్ ఫిషీ.. అని కొంత మంది నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఇక మౌనీ రాయ్ విషయానికి వస్తే.. సీరియల్స్ లలో నటించారు. అంతే కాకుండా..‘బ్రహ్మాస్త్ర’, ‘గోల్డ్’, ‘రోమియో అక్బర్ వాల్టర్’ చిత్రాలతో మంచి ఫాలోవింగ్ సంపాదించుకున్నారు. మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్లు ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకున్నారు. వీరు గోవాలో 2022 జనవరి 27న అంగరంగ వైభవంగా బెంగాలీ, మలయాళ సంప్రదాయాలతో పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.
మరోవైపు మౌనీ రాయ్.. తన సోదరిగా భావించే రూపాలీ కద్యన్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ కొన్ని ఫోటోలను షేర్ చేశారు. తనకు "కష్టమొచ్చినా, సంతోషమొచ్చినా నువ్వే నా సోదరి" అంటూ ఎమోషన్ క్యాప్షన్ను జతచేశారు. మౌనీరాయ్ చిరంజీవి మూవీ విశ్వంభరలో స్పెషల్ సాంగ్ చేసినట్లు సమాచారం.