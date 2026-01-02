English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mouni Roy Director Kiss: కథ చెప్తానని పిలిచి డైరెక్టర్ బలవంతంగా ముద్దు పెట్టాడు..స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్!

Mouni Roy Director Kiss: "కథ చెప్తానని పిలిచి డైరెక్టర్ బలవంతంగా ముద్దు పెట్టాడు"..స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్!

వెండితెరపై మెరిసే తారల జీవితం బయటకి కనిపించేంత కలర్‌ఫుల్‌గా ఉండదు. ముఖ్యంగా సినీ పరిశ్రమలోకి వచ్చే కొత్తమ్మాయిలకు కొన్నిసార్లు ఊహించని చేదు అనుభవాలు ఎదురవుతుంటాయి.

తాజాగా బాలీవుడ్ సెన్సేషన్, 'నాగిని' ఫేమ్ మౌనీ రాయ్ తన కెరీర్ మొదట్లో ఎదుర్కొన్న ఒక షాకింగ్ సంఘటనను బయటపెట్టి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

మౌనీ రాయ్ ప్రయాణం ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైనదిగా ఉంటుంది. కెరీర్ ప్రారంభంలో సీరియల్స్‌లో చిన్న చిన్న పాత్రలు చేస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. 'నాగిని' సీరియల్‌తో దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది. ఆ తర్వాత బాలీవుడ్ సినిమాల్లో బిజీ అయ్యింది మౌనీ రాయ్.

ప్రస్తుతం ఈ అందాల భామ టాలీవుడ్‌లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న సోషియో-ఫాంటసీ మూవీ 'విశ్వంభర'లో ఒక స్పెషల్ సాంగ్‌లో నటించినట్లు టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుతెచ్చుకుని హీరోయిన్ మౌనీ రాయ్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యింది. తన 21 ఏళ్ల వయసున్న సమయంలో సినిమా అవకాశాల కోసం ప్రొడక్షన్ హౌస్‌ల చుట్టూ తిరుగుతున్న క్రమంలో ఓ డైరెక్టర్ స్టోరీ చెబుతానని మౌనీ రాయ్‌ని పిలిచాడట. 

అక్కడికి వెళ్లగా డైరెక్టర్ కథ చెబుతున్న సాకుతో తనకు ముద్దు పెట్టాడట. దాంతో ఆమె ఎంతో భయపడిందట. ఆ ఘటనతో ఆమె చాలా రోజుల పాటు బాధ పడినట్లు చెప్పుకొచ్చింది.

ప్రస్తుతం 'విశ్వంభర'లో ఆమె చేయబోయే సాంగ్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. చిరంజీవి, మౌనీ రాయ్ కాంబినేషన్ థియేటర్లలో రచ్చ చేయడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.

