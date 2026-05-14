/Mouni Roy Divorce: మౌనీ రాయ్ సంచలన ప్రకటన.. భర్తతో విడాకులు తీసుకుంటున్నట్టు అధికారికంగా చెప్పేసిన హీరోయిన్!

Mouni Roy Divorce:బాలీవుడ్ నటి మౌని రాయ్ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు. భర్త సూరజ్ తో విడిపోతున్నట్లు ఆమె అధికారికంగా ప్రకటించారు. గత కొంతకాలంగా వీరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తుండగా, ఇప్పుడు ఆ వార్తలను నిజం చేస్తూ ఈ జంట సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేసింది.
మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ ఇద్దరూ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఒక లేఖను షేర్ చేస్తూ తమ నిర్ణయాన్ని వెల్లడించారు. “మేము పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం. వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలు మారడం వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇకపై మా జీవితాలను వేర్వేరుగా కొనసాగిస్తాం” అని వారు పేర్కొన్నారు. అయితే విడిపోయినా తమ మధ్య గౌరవం, స్నేహం అలాగే ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు.
ఇక తమ వ్యక్తిగత విషయాలను సోషల్ మీడియాలో అతిగా ప్రచారం చేయడంపై కూడా ఈ జంట అసహనం వ్యక్తం చేసింది. తమ గురించి వస్తున్న అనేక కథనాలు నిజం కాదని, అవన్నీ కేవలం ఊహాగానాలేనని తెలిపారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో తమ ప్రైవసీని గౌరవించాలని అభిమానులు, మీడియాను కోరారు.
మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ వివాహం 2022 జనవరిలో గోవాలో అట్టహాసంగా జరిగింది. బెంగాలీ, మలయాళీ సంప్రదాయాల ప్రకారం జరిగిన ఈ పెళ్లి అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దుబాయ్కు చెందిన వ్యాపారవేత్త అయిన సూరజ్తో మౌనీ తరచూ ఫోటోలు షేర్ చేసేది. వీరిద్దరి జంటకు అభిమానుల్లో మంచి క్రేజ్ ఉండేది.
అయితే పెళ్లయి నాలుగేళ్లు కూడా పూర్తికాకముందే వీరు విడిపోవడం అభిమానులను షాక్కు గురి చేస్తోంది. ఇటీవల బాలీవుడ్లో సెలబ్రిటీ జంటల విడాకులు ఎక్కువవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ వార్త కూడా పెద్ద చర్చగా మారింది.
కెరీర్ పరంగా మాత్రం మౌనీ రాయ్ బిజీగా కొనసాగుతున్నారు. టెలివిజన్లో Naagin సిరీస్తో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె, తర్వాత బాలీవుడ్లో కూడా మంచి అవకాశాలు అందుకున్నారు. ముఖ్యంగా Brahmāstra: Part One – Shiva సినిమాలో చేసిన పాత్రకు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి.ప్రస్తుతం మౌనీ పలు సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లతో బిజీగా ఉన్నారని, వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పులు వచ్చినా తన కెరీర్పై పూర్తి దృష్టి పెడుతున్నారని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.