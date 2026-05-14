Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Mouni Roy Divorce: మౌనీ రాయ్ సంచలన ప్రకటన.. భర్తతో విడాకులు తీసుకుంటున్నట్టు అధికారికంగా చెప్పేసిన హీరోయిన్!

Mouni Roy Divorce: మౌనీ రాయ్ సంచలన ప్రకటన.. భర్తతో విడాకులు తీసుకుంటున్నట్టు అధికారికంగా చెప్పేసిన హీరోయిన్!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 14, 2026, 09:16 PM IST|Updated: May 14, 2026, 09:16 PM IST

Mouni Roy Divorce:బాలీవుడ్ నటి మౌని రాయ్ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు. భర్త సూరజ్ తో విడిపోతున్నట్లు ఆమె అధికారికంగా ప్రకటించారు. గత కొంతకాలంగా వీరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తుండగా, ఇప్పుడు ఆ వార్తలను నిజం చేస్తూ ఈ జంట సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేసింది.

Mouni Roy separation1/5

మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ ఇద్దరూ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఒక లేఖను షేర్ చేస్తూ తమ నిర్ణయాన్ని వెల్లడించారు. “మేము పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం. వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలు మారడం వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇకపై మా జీవితాలను వేర్వేరుగా కొనసాగిస్తాం” అని వారు పేర్కొన్నారు. అయితే విడిపోయినా తమ మధ్య గౌరవం, స్నేహం అలాగే ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు.  

Bollywood actress divorce2/5

ఇక తమ వ్యక్తిగత విషయాలను సోషల్ మీడియాలో అతిగా ప్రచారం చేయడంపై కూడా ఈ జంట అసహనం వ్యక్తం చేసింది. తమ గురించి వస్తున్న అనేక కథనాలు నిజం కాదని, అవన్నీ కేవలం ఊహాగానాలేనని తెలిపారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో తమ ప్రైవసీని గౌరవించాలని అభిమానులు, మీడియాను కోరారు.  

Mouni Roy official statement3/5

మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ వివాహం 2022 జనవరిలో గోవాలో అట్టహాసంగా జరిగింది. బెంగాలీ, మలయాళీ సంప్రదాయాల ప్రకారం జరిగిన ఈ పెళ్లి అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దుబాయ్‌కు చెందిన వ్యాపారవేత్త అయిన సూరజ్‌తో మౌనీ తరచూ ఫోటోలు షేర్ చేసేది. వీరిద్దరి జంటకు అభిమానుల్లో మంచి క్రేజ్ ఉండేది.  

Mouni Roy marriage news4/5

అయితే పెళ్లయి నాలుగేళ్లు కూడా పూర్తికాకముందే వీరు విడిపోవడం అభిమానులను షాక్‌కు గురి చేస్తోంది. ఇటీవల బాలీవుడ్‌లో సెలబ్రిటీ జంటల విడాకులు ఎక్కువవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ వార్త కూడా పెద్ద చర్చగా మారింది.

Suraj Nambiar latest update5/5

కెరీర్ పరంగా మాత్రం మౌనీ రాయ్ బిజీగా కొనసాగుతున్నారు. టెలివిజన్‌లో Naagin సిరీస్‌తో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె, తర్వాత బాలీవుడ్‌లో కూడా మంచి అవకాశాలు అందుకున్నారు. ముఖ్యంగా Brahmāstra: Part One – Shiva సినిమాలో చేసిన పాత్రకు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి.ప్రస్తుతం మౌనీ పలు సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లతో బిజీగా ఉన్నారని, వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పులు వచ్చినా తన కెరీర్‌పై పూర్తి దృష్టి పెడుతున్నారని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Tags:
Mouni Roy divorce
Mouni Roy husband
Suraj Nambiar divorce
Mouni Roy latest news
Mouni Roy separation
Bollywood actress divorce
Mouni Roy official statement

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bride Death: రాత్రి పెళ్లి భజంత్రీలు తెల్లారి చావు డప్పు.. వివాహమైన తెల్లారి వధువు,

Bride Death: రాత్రి పెళ్లి భజంత్రీలు తెల్లారి చావు డప్పు.. వివాహమైన తెల్లారి వధువు,

wedding8 min ago
2

‘సినిమా బండి’ స‌క్సెస్ త‌ర్వాత నటుడిగా నా కెరీర్ పూర్తిగా మారిపోయింది: రాగ్ మ‌యూర్‌

Actor Rag Mayur3 hrs ago
3

ఏపీ క్యాబినెట్ మీటింగ్‌లో కీలక నిర్ణయాలు..నో వెహికల్ డే, ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్

Andhra pradesh news3 hrs ago
4

Mr Work From Home: మోదీ మాటతో మా సినిమాకి మరింత బలం వచ్చిందంటున్న వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్

Mr Work From Home Movie3 hrs ago
5

AMCA Project: అనంతపురం జిల్లాకు మరో వరం.. కరువు సీమలో భారీ యుద్ధ విమాన ప్రాజెక్టు

Advanced Medium Combat Aircraft Programme3 hrs ago