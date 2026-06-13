/Mouni Roy: విడాకుల వార్తల మధ్య మౌనీ రాయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. నేను గే నా అంటూ..!

Mouni Roy:సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితాలకు సంబంధించిన పుకార్లు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవుతున్న తరుణంలో, మౌనీ రాయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆ ఊహాగానాలకు మరింత ఊతమిచ్చాయి. అయితే అధికారిక సమాచారం లేకుండా వ్యక్తిగత జీవితంపై వస్తున్న వార్తలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని వినోద రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఇటీవల మౌనీ రాయ్, ఆమె భర్త సూరజ్ నంబియార్ తమ వైవాహిక బంధానికి ముగింపు పలికినట్లు ప్రకటించినట్లు వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. పరస్పర అంగీకారంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని, భవిష్యత్తులో కూడా ఒకరిపై ఒకరికి గౌరవం కొనసాగుతుందని వారు వెల్లడించినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే ఈ ప్రకటన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో అనేక రకాల ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.
విడాకుల వెనుక భారీ భరణం వివాదం ఉందని, మూడో వ్యక్తి కారణమని, అలాగే మౌనీ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన పలు రూమర్లు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ఆమెపై గే అనే తప్పుడు ప్రచారం కూడా జరిగింది. దీనిపై స్పందించిన మౌనీ రాయ్, తాను విన్న అత్యంత విచిత్రమైన, అర్థరహితమైన రూమర్ అదే అని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.
మరోవైపు మహిళల స్వతంత్రత గురించి కూడా మౌనీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతి మహిళ మానసికంగా, ఆర్థికంగా బలంగా ఉండాలని, సొంత కాళ్లపై నిలబడినప్పుడే జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలమని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. కష్టకాలంలో తనకు అండగా నిలిచిన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులకు కూడా ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపినట్లు సమాచారం.
కాగా, మౌనీ రాయ్ 2022లో వ్యాపారవేత్త సూరజ్ నంబియార్ను వివాహం చేసుకున్నారు. టెలివిజన్ నుంచి సినీ రంగానికి వచ్చిన ఆమె, బ్రహ్మాస్త్ర వంటి చిత్రాలతో నటిగా మంచి గుర్తింపు పొందారు. ఇటీవల విడుదలైన ప్రాజెక్టులతో కూడా ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ కెరీర్ను కొనసాగిస్తున్నారు.