  • Mouni Roy: ఇద్దరు ముసలొళ్లు నా ప్రైవేటు పార్ట్ మీద చెయ్యివేసి మరీ..!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన మౌనీ రాయ్..

Mouni roy reveals molested incident in Haryana: హర్యానాలో ఒక కార్యక్రమంకు వెళ్లినప్పుడు కొంత మంది తనతో చాలా నీచంగా ప్రవర్తించారని బాలీవుడ్ నటి మౌనీ రాయ్ తన ఆవేదనను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంది. అంతేకాకుండా ముసలోళ్లు కూడాతనపై దారుణంగా ప్రవర్తించారంది.
1 /6

ఇటీవల సెలబ్రీటీల మీద కామాంధులు తరచుగా దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. పొరపాటున బైటకు వస్తే అభిమానం అనే ముసుగులో తమ కామవాంఛల్ని తీర్చుకుంటున్నారు. దొరికిందే చాన్స్ అంటూ ఫోటోల పేరిట వారి పక్కకు వెళ్లి పర్సనల్ పార్ట్ లను తాకడం, వెకిలిగా ప్రవర్తించడం చేస్తున్నారు.  

2 /6

కొంత మంది మరీ నీచంగా వారి పర్సనల్ పార్ట్ లపై చెయ్యివేయడం, కావాలని బాడీలను తాకించడం చేస్తున్నారు. దీంతో సెలబ్రీటీలు షాక్ కు గురౌతున్నారు. కొంత మంది ఆ సమయంలో వీరి వెకిలిపైత్యాల్ని ఓపిగ్గా భరిస్తే, మరికొంత మంది మాత్రం లాగి పెట్టి కొడుతున్నారు.

3 /6

ఇటీవల ఈవెంట్ లలో వెళ్లినప్పుడు మాత్రం తరచుగా ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. టాలీవుడ్ లో ఇటీవల నిధి అగర్వాల్, సమంత, పలురువు హీరోయిన్లు కూడా ఈ చేదు అనుభవంను ఎదుర్కొన్న వాళ్లలో ఉన్నారు. అభిమానులు అని దగ్గరకు రానిస్తే.. దొంగనాయలు తమ నక్క బుద్ది చూపిస్తున్నారు.   

4 /6

తాతల వయసున్న వారు ఇలా చేయడం పట్ల చాలా షాక్ కు గురైనట్లు నటి చెప్పింది. నార్మల్ గా పెద్దవారు అంటే ఎవరైన గౌరవంగా చూస్తారని కానీ ఆ నీచులు తమ వంకర బుద్దిని ఈ విధంగా బైటపెట్టారని మౌనీరాయ్ తన చేదు అనుభవంను సోషల్ మీడియా వేదికగా బైటపెట్టింది.  అయితే.. బాలీవుడ్ నటి మౌనీ రాయ్ ఇటీవల షాకింగ్ విషయంను బైటపెట్టింది. నటి ఇటీవల హర్యానాకు ఒక కార్యక్రమంకు వెళ్లింది. ఆ సమయంలో ఇద్దరు ముసలొళ్లు తన నడుము మీద చెయ్యివేసి నిమిరారని చెప్పింది. అంతేకాకుండా ఈవెంట్ లో స్టేజీ మీద కొంత మంది తనను చెడుగా సైగలు కూడా చేశారని మౌనీ రాయ్ తీవ్రఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

5 /6

ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. అభిమానం అనేక ముసుగులో కామాంధులు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారని వీటిని కట్టడి చేయాలని, వీరిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని సెలబ్రీటీలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన మాత్రం బాలీవుడ్ లో తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.  

6 /6

ఇక మౌనీ రాయ్ మూవీస్  విషయానికి వస్తే.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా చేస్తున్న విశ్వంభర మూవీలో మౌనీ రాయ్ ప్రత్యేకమైన పాటలో కన్పించనున్నారు. గోల్డ్,మేడిన్ చైనా, బ్రహ్మస్త్ర, ది భూత్ని, రన్, కేజీఎఫ్ 1, (కన్నడ), వేదాలో నటించి అభిమానుల్ని మెస్మరైజ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.  

Mouni Roy Bollywood Mouni roy on molestation Mouni Roy latest news Mouni roy in Haryana event mouni roy reveals harassment

