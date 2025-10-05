80’s Celebrities Reunion: 80’స్ రీయూనియన్.. చిన్నపిల్లల్లా అల్లరి చేస్తూ ఎంజాయ్ చేసిన అలనాటి సినీతారలు.. ఫోటోలు వైరల్..!

80s Reunion Party: సినీ సెలబ్రిటీలు మరోసారి గెట్ టు గెదర్తో సందడి చేశారు. 1980వ దశకంలో సినిమాల్లో నటించిన.. నటీనటులంతా ప్రతీ సంవత్సరం 80’స్ రీయూనియన్ పేరుతో ఓ వేదికను ఏర్పాటు చేసుకొని సందడి చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, కోలీవుడ్, మల్లువుడ్.. ఇలా అన్ని ఇండస్ట్రీలోని 80’స్ సినీ తారలంతా.. రీయూనియన్ అయ్యారు. వీరంతా ఒకేచోట చిన్నపిల్లల్లాగా అల్లరి చేస్తూ ఎంజాయ్ చేశారు.
2019లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంట్లో రీయూనియన్ కాగా.. 2022లో బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు జాకీష్రాఫ్ ఇంట్లో ఈ వేడుక జరిగింది. మరోసారి ఈ 80’స్ రీయూనియన్లో సినీతారలంతా మెరిశారు. దీనికి సంబందించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్గా మారాయి.
ఇక ఈ రీ-యూనియన్ పార్టీకి చిరంజీవి, వెంకటేష్, భానుచందర్, నరేష్, శరత్ కుమార్, జాకీ ష్రాఫ్, ప్రభు, సురేష్ తదితరులు హాజరయ్యారు.
ఇక హీరోయిన్స్ లో సుహాసిని, రేవతి, నదియా, జయసుధ, సుమలత, మీనా, రాధా, కుష్బూ, రమ్యకృష్ణ తదితరులు అటెండై పార్టీలో జోష్ నింపారు.
అప్పటి పాత జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుంటూ.. సరదా ఆటపాటలతో వీరంతా సందడి చేశారు. అయితే, ఈ ఇయర్ 80’స్ రీయూనియన్కి వైల్డ్ టైగర్ థీమ్ కాస్ట్యూమ్లో ఈ తారలు అలరించారు.