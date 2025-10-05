English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

80’s Celebrities Reunion: 80’స్ రీయూనియన్.. చిన్నపిల్లల్లా అల్లరి చేస్తూ ఎంజాయ్ చేసిన అలనాటి సినీతారలు.. ఫోటోలు వైరల్..!

80s Reunion Party: సినీ సెలబ్రిటీలు మరోసారి గెట్ టు గెదర్‌తో సందడి చేశారు. 1980వ దశకంలో సినిమాల్లో నటించిన.. నటీనటులంతా ప్రతీ సంవత్సరం 80’స్ రీయూనియన్ పేరుతో ఓ వేదికను ఏర్పాటు చేసుకొని సందడి చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. 
 
1 /5

టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, కోలీవుడ్, మల్లువుడ్.. ఇలా అన్ని ఇండస్ట్రీలోని 80’స్ సినీ తారలంతా.. రీయూనియన్ అయ్యారు. వీరంతా ఒకేచోట చిన్నపిల్లల్లాగా అల్లరి చేస్తూ ఎంజాయ్ చేశారు.  

2 /5

2019లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంట్లో రీయూనియన్ కాగా.. 2022లో బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు జాకీష్రాఫ్ ఇంట్లో ఈ వేడుక జరిగింది. మరోసారి ఈ 80’స్ రీయూనియన్‌‌లో సినీతారలంతా మెరిశారు. దీనికి సంబందించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారాయి.   

3 /5

ఇక ఈ రీ-యూనియన్ పార్టీకి చిరంజీవి, వెంకటేష్, భానుచందర్, నరేష్, శరత్ కుమార్, జాకీ ష్రాఫ్, ప్రభు, సురేష్ తదితరులు హాజరయ్యారు.   

4 /5

ఇక హీరోయిన్స్ లో సుహాసిని, రేవతి, నదియా, జయసుధ, సుమలత, మీనా, రాధా, కుష్బూ, రమ్యకృష్ణ తదితరులు అటెండై పార్టీలో జోష్ నింపారు.   

5 /5

అప్పటి పాత జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుంటూ.. సరదా ఆటపాటలతో వీరంతా సందడి చేశారు. అయితే, ఈ ఇయర్ 80’స్ రీయూనియన్‌కి వైల్డ్ టైగర్ థీమ్ కాస్ట్యూ‌మ్‌లో ఈ తారలు అలరించారు.  

