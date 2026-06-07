Mrigashira Karte 2026 tradition and facts: మృగశిర కార్తె రోజున తప్పనిసరిగా చేపలు, బెల్లం, ఇంగువను తినే సంప్రదాయంను ఇప్పటికి చాలా మంది పాటిస్తారు. దీంతో ఈ ఒక్కరోజు మాత్రం చేపలకు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుందని చెప్పుకొవచ్చు.
హిందు ధర్మ శాస్త్రం ప్రకారం మనం జరుపుకునే ప్రతి పండగ, పూజలు, వ్రతాల వెనుక సాంప్రదాయంతో పాటు, మనిషి జీవనంకు సంబంధించిన అనేక అంశాలు మిళితమై ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో దేశ వ్యాప్తంగా రుతుపవనాలు వేగంగా కదులుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సైతం ప్రవేశించాయి. కొన్ని రోజులుగా ఎండలతో విలవిల్లాడిపోయిన ప్రజలకు ఇటీవల కురుస్తున్న తొలకరి వర్షాలతో ఉపశమనం లభించింది.
ఈ క్రమంలో మనం తొలకరి వర్షాలతో మృగశిర కార్తె( Mrigashira Karte )ప్రారంభం కానుంది. మృగశిర కార్తె వచ్చిందంటే రైతుల సంబరాలు అంబరాన్ని తాకుతాయని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు రోళ్లు పగిలే విధంగా ఉన్న రోహిణి కార్తె ఎండల ప్రభావం తగ్గిపోయి వర్షాలు కురుస్తాయన్న మాట.
ఇప్పటికే రైతన్నలు పలు చోట్ల తమ భూముల్ని దున్ని వర్షాల కోసం ఎదురు చూసి తమ పనుల్లో నిమగ్నమౌతారు. ఇక రైతులు కూడా తమ పొలాలను సాగుకు సిద్ధం చేసుకునే పనుల్లో నిమగ్నమవుతారు. మృగశిర కార్తె అనేది.. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం సూర్యుడు మృగశిర నక్షత్రంలో ప్రవేశించే కాలాన్నే మృగశిర కార్తె అని పిలుస్తారు. . ప్రతి సంవత్సరం జూన్ మొదటి వారంలో మృగశిర కార్తె ప్రారంభం అవుతుంది. ఈసారి మనం మృగశిర కార్తె ను జూన్ 8 సోమవారం రోజున జరుపుకుంటాం.
ఈ కార్తెప్రభావం జూన్ 21వ తేదీ వరకు కొనసాగనుంది. ఈ కాలంలో రైతన్నలు.. దుక్కి దున్నుకొవడం, భూమిని నాగలితో సారవంతం అయ్యేలా చేసుకుంటారు. విత్తనాలు చల్లడం వంటి పనులను ప్రారంభిస్తారు. దీన్నిన ఏరువాక కాలం అని కూడా పిలుస్తారు. అందుకే ఈ కార్తెను ఏరువాక కాలం అని కూడా పిలుస్తారు.
మృగశిర కార్తె వచ్చిందంటే చాలా మంది సాధారణ రోజుల కన్నా ఈరోజు తప్పకుండా ఏదో ఒక చెపలను తింటారు. దీంతో మార్కెట్ లలో చేపల ధరలకు విపరీతంగా డిమాండ్ ఉంటుంది.
కొర్రమీనుతో పాటు అనేక రకాల చేపలు మార్కెట్ లలో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎండకాలంలో ముగిసి ఒక్కసారిగా వానకాలం ప్రారంభం కావడంతో శరీరంలో అనేక మార్పులు సంభవిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇమ్యునిటీ తగ్గిపోతుంది. సీజనల్ వ్యాధులు వస్తాయి. ఆస్తమా వంటి శ్వాస కోశ సమస్యలు వస్తాయి.
చేపల్లో ఉండే గుణాలు ఈ వ్యాధుల బారి నుంచి బైటపడే శక్తిని మనకు ఇస్తాయని అందుకే చేపల్ని తినాలంటారు. ఇక చేపల్నితినని వెజిటెరియన్ వారు ఇంగువ, బెల్లంను కల్పి తినాలని పెద్దలు చెప్తారు. దీని వల్ల సీజనల్ వ్యాధులను ఎదుర్కొనే విధంగా రోగ నిరోధక శక్తి శరీరంలో ఏర్పడుతుంది. అంతే కాకుండా కొన్నేళ్లుగా బత్తిని సోదరులు హైదరాబాద్ లో ప్రతి ఏటా మృగశిర కార్తె రోజున ఆస్తామా వ్యాధి గ్రస్తులకు బతికున్న చేప మందు ప్రసాదంను పంపిణి చేస్తు వస్తున్నారు.