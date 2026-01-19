Mrunal Thakur And Dhanush: మరోసారి వెకేషన్ కి వెళ్ళిన ధనుష్, మృణాల్ ఠాకూర్.. క్లారిటీ ఇచ్చి మరి ఇలా చేశారేంటి..!

Mrunal Thakur And Dhanush Story
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ధనుష్.. మృణాల్ ఠాకూర్ గురించి వస్తున్న వార్తలు హాట్ టాపిక్గా మారాయి. వీరిద్దరూ వెకేషన్కు వెళ్లారని.. ఒకే లొకేషన్లో ఉన్నారని చెప్పే ఫోటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు నెట్టింట బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనితో వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే ఊహాగానాలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి.
గత కొన్ని రోజులుగా ధనుష్ ..మృణాల్ పెళ్లి వార్తలు బాగా ప్రచారం అయ్యాయి. అయితే ఈ వార్తలపై ఇద్దరూ వ్యక్తిగతంగా స్పందించలేదు. కానీ వారి టీమ్స్ మాత్రం క్లారిటీ ఇచ్చాయి. మృణాల్ టీం మాట్లాడుతూ… “ఈ వార్తల్లో నిజం లేదు. మృణాల్ ప్రస్తుతం మూడు సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. అందులో ఒకటి హిందీ సినిమా” అని తెలిపారు.
అదే విధంగా ధనుష్ టీం కూడా స్పందిస్తూ… “ధనుష్ తన ఇద్దరు పిల్లలతోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో పెళ్లి గురించి ఆలోచన లేదు” అని స్పష్టంగా తెలిపింది.
ఇలా రెండు టీమ్స్ క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మరోసారి సందేహాలు మొదలయ్యాయి. కారణం… తాజాగా బయటకు వచ్చిన వెకేషన్ ఫోటోలు. ధనుష్ ట్రిప్కు వెళ్లిన ఫోటోలు ఒకవైపు..మృణాల్ కూడా అదే లొకేషన్లో ఉన్నట్టు కనిపించే ఫోటోలు మరోవైపు వైరల్ అవుతున్నాయి. దీంతో వీరిద్దరూ కలిసి వెకేషన్ చేస్తున్నారా అనే ప్రశ్నలు అభిమానుల్లో మొదలయ్యాయి. View this post on Instagram A post shared by babu_gari_memes (@babu_gari_memes)
సాధారణంగా సెలబ్రిటీలు తమ ప్రేమను నేరుగా చెప్పకుండా, ఇలానే ఒకే ప్లేస్లో తీసుకున్న ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ అభిమానులే అర్థం చేసుకునేలా చేస్తుంటారు. అందుకే ఇప్పుడు ధనుష్, మృణాల్ కూడా అలాంటి సంకేతమే ఇస్తున్నారా? లేక ఇది కేవలం యాదృచ్ఛికమేనా? అనే ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
అయితే నిన్ననే టీం క్లారిటీ ఇస్తే ఈ రోజే ఇలాంటి ఫోటోలు ఏంటి అని అందరూ సందేహం మొదలైంది. ఇంకా అసలు విషయానికి వస్తే ఈ ఫోటోలు ఎప్పుడో రెండు రోజుల ముందు ఈ హీరోయిన్ షేర్ చేసిన ఫోటోలు. ఆ తరువాత వీళ్ళ టీం క్లారిటీ ఇచ్చింది. కానీ ఆ వెకేషన్ గురించి మాత్రం వాళ్ళు ఎక్కడ ప్రస్తావించలేదు.