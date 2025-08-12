Mrunal Thakur: ‘నేను ఆ స్టార్ హీరోయిన్ కన్నా చాలా బెటర్..’ ఫేమస్ హీరోయిన్ ని బాడీ షేమింగ్ చేసిన మృనాల్ ఠాకూర్..

Mrunal Thakur Body Shaming
మృనాల్ ఠాకూర్ ఒక స్టార్ హీరోయిన్ పైన చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం అందరినీ తెగ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఒక హీరోయిన్ అయి ఉంది మరొక హీరోయిన్ ని ఇలా అనొచ్చా అని ఆమె అభిమానులు సైతం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
మృనాల్ ఠాకూర్ సీతారామం, హాయ్ నాన్న చిత్రాల ద్వారా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అయితే తెలుగులో స్టార్ హీరోయిన్ అయ్యే దానికన్నా ముందు ఈమె హిందీలో ఎన్నో సీరియల్స్ లో సినిమాల్లో కనిపించింది.
ఇక హిందీ సీరియల్స్, సినిమాలు చేసేటప్పుడు.. ఒక ఇంటర్వ్యూలో.. ఈ హీరోయిన్ మరొకసారి హీరోయిన్ ని కొంచెం కించపరుస్తూ మాట్లాడడం ప్రస్తుతం చర్చకు దారితీస్తోంది
హిందీ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నతి బిపాసా బసు. ఒకప్పుడు ఆమెకి ఎంతోమంది అభిమానులు ఉండేవారు.
అయితే ఒక ఇంటర్వ్యూలో అలాంటి బిపాసా బసు గురించి మాట్లాడుతూ.. మృణాల్.. “మీరు కండలు ఉంది అబ్బాయి లాంటి అమ్మాయిని చేసుకోవాలి అనుకుంటే బిపాసా దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఆమె కన్నా నేను చాలా బాగుంటాను..,” అంటూ చెప్పుకొచ్చింది.
అయితే ఇలా మరో హీరోయిన్ గురించి బాడీ షేమింగ్ చేయడమేంటి అసహ్యంగా అంటూ.. చాలామంది ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు