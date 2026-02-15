Mrunal Thakur: పెళ్లి గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన మృణాల్ ఠాకూర్.. ధనుష్ గురించి క్లారిటీ..!

Mrunal Thakur: నటి మృణాల్ ఠాకూర్ తన పెళ్లి గురించి మరోసారి స్పందించింది. పెళ్లికి తాను సిద్ధమేనని, కానీ తనకు ధనుష్తో ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టంగా చెప్పింది. సరైన వ్యక్తి, సరైన సమయం వచ్చినప్పుడే పెళ్లి జరుగుతుందని వెల్లడించింది.
ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో నటి మృణాల్ ఠాకూర్ గురించి అనేక వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఆమె పెళ్లి విషయమై పెద్ద చర్చే జరిగింది. కొంతమంది సోషల్ మీడియా యూజర్లు, ట్రోల్స్ మరియు కొన్ని మీడియా పేజీలు ఆమె త్వరలోనే నటుడు ధనుష్ ను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని ప్రచారం చేశాయి. ఫిబ్రవరి 14న పెళ్లి జరుగుతుందని కూడా ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.
ఈ వార్తలు క్షణాల్లోనే వైరల్ అయ్యాయి. ఫ్యాన్స్ అయితే ఈ ఇద్దరి స్నేహాన్ని పెళ్లి వరకు తీసుకెళ్లి కథలు అల్లేశారు. అంతేకాదు, ఏఐ ద్వారా రూపొందించిన నకిలీ పెళ్లి ఫొటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టాయి. దీంతో ఈ రూమర్లు మరింత బలంగా మారాయి. నిజం ఏంటో తెలియక చాలామంది గందరగోళానికి గురయ్యారు.
ఈ పరిస్థితిపై మృణాల్ ఠాకూర్ టీమ్ ఇప్పటికే పలు సార్లు స్పందించింది. ధనుష్తో ఆమెకు పెళ్లి జరుగుతుందన్న వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టంగా చెప్పింది. ఆ రూమర్లు పూర్తిగా అబద్ధమని ఖండించింది. అయినప్పటికీ, ఈ ప్రచారం ఆగకపోవడంతో మృణాల్ స్వయంగా కూడా స్పందించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.
ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె పెళ్లి గురించి ప్రశ్నించగా, ఆసక్తికరంగా సమాధానం ఇచ్చింది. తాను పెళ్లికి వ్యతిరేకం కాదని, సరైన వ్యక్తి, సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పింది. ఈ మాటల్లో ఆమె కొంచెం ఉత్సాహంగా కూడా కనిపించింది. కానీ ఇప్పటివరకు తాను ఆ వ్యక్తిని కలవలేదని స్పష్టం చేసింది.
ప్రస్తుతం తన దృష్టి పూర్తిగా కెరీర్పైనే ఉందని మృణాల్ చెప్పింది. మంచి సినిమాలు చేయడం, కొత్త పాత్రలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడం తన లక్ష్యమని వెల్లడించింది. అదే సమయంలో ప్రేమకు, భవిష్యత్తులో జరిగే మంచి విషయాలకు తాను ఓపెన్గానే ఉన్నానని చెప్పడం విశేషం.