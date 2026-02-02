English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Mrunal Thakur Dating: ధనుష్ నాకు అన్నలాంటి వాడు! హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ షాకింగ్ ట్వీట్?!

Mrunal Thakur Dating: "ధనుష్ నాకు అన్నలాంటి వాడు!" హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ షాకింగ్ ట్వీట్?!

Dhanush Mrunal Thakur Relationship: 'సీతారామం' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో 'సీత'గా చెరగని ముద్ర వేసుకున్న నటి మృణాల్ ఠాకూర్. ప్రస్తుతం ఆమె సినిమాల కంటే తన పెళ్లికి సంబంధించిన పుకార్లతోనే వార్తల్లో ఎక్కువగా నిలుస్తోంది. ముఖ్యంగా తమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్‌తో ఆమె వివాహం జరగబోతోందంటూ వస్తున్న వార్తలు నెట్టింట సెన్సేషన్ సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ రూమర్లపై మృణాల్ స్పందించినట్లుగా సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. 
1 /5

గత కొన్ని రోజులుగా మృణాల్ ఠాకూర్, ధనుష్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే గాసిప్స్ ఇండస్ట్రీలో షికారు చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మృణాల్ పేరిట ఉన్న ఒక ఖాతా నుండి ఓ క్లారిటీ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

2 /5

"నా కష్టం, నా పని మాత్రమే నాకు గుర్తింపు తీసుకురావాలని కోరుకుంటాను. కానీ సంబంధం లేని విషయాల్లో నా పేరు లాగడం బాధాకరం. ఈ సో కాల్డ్ 'పెళ్లి వివాదం'పై క్లారిటీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ధనుష్ నాకు సోదరుడి వంటివాడు. మా మధ్య కేవలం వృత్తిపరమైన గౌరవం మాత్రమే ఉంది. ఒక అమ్మాయి వ్యక్తిగత జీవితంపై ఇలాంటి పుకార్లు ఎందుకు సృష్టిస్తారో అర్థం కాదు. లైక్స్, షేర్స్ కోసం చేసే ఇలాంటి పనులు మా జీవితాలపై గట్టి ప్రభావం చూపుతాయి" అని ఆ పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.

3 /5

అయితే, ఈ ట్వీట్ వైరల్ అవుతున్నప్పటికీ.. అది మృణాల్ ఠాకూర్ అధికారిక ఎక్స్‌ (ట్విటర్) ఖాతా కాదని, అది ఒక ఫ్యాన్ పేజీ అని పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. ఈ విషయంపై మృణాల్ స్వయంగా మీడియా ముందు గానీ, తన అఫీషియల్ హ్యాండిల్స్ ద్వారా గానీ ఇంకా నేరుగా స్పందించలేదు. ఇప్పటికే ఆమె టీమ్ ఈ వార్తలను ఖండించినప్పటికీ, పుకార్లు మాత్రం ఆగడం లేదు.

4 /5

పెళ్లి గోల ఎలా ఉన్నా, మృణాల్ చేతిలో క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఆమె నటించిన 'దో దివానే షెహర్ మైన్' బాలీవుడ్ చిత్రం ఫిబ్రవరి 20న విడుదల కానుంది. అడవి శేష్ సరసన ఆమె నటిస్తున్న ఈ మోస్ట్ అవైటెడ్ తెలుగు మూవీ 'డెకాయిట్' మార్చి 19న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

5 /5

సినిమా సెలబ్రిటీల విషయంలో ఇలాంటి పుకార్లు రావడం సహజమే అయినా, మృణాల్ వంటి టాలెంటెడ్ నటి తన వ్యక్తిగత జీవితం కంటే వృత్తిపరంగానే వార్తల్లో ఉండాలని కోరుకుంటోంది. వైరల్ అవుతున్న ఆ 'బ్రదర్' ట్వీట్ వెనుక ఉన్నది మృణాల్ ఆవేదనేనా లేక అభిమానుల క్రియేటివిటీనా అనేది ఆమె అధికారికంగా స్పందిస్తేనే స్పష్టత వస్తుంది.

Dhanush dating Mrunal Thakur mrunal thakur dhanush mrunal thakur dhanush dating mrunal thakur and dhanush dating dhanush mrunal thakur dating dhanush mrunal thakur dating news dhanush dating mrunal thakur rumour

Next Gallery

India vs Pakistan: భారత్, పాక్ మ్యాచ్ రద్దు... ఐసీసీకి ఎంత నష్టమో తెలుసా..?