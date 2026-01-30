Mrunal Thakur Glamour: ఎంత మంది హీరోయిన్లు వచ్చినా..ఈ పాప క్రేజ్ మాత్రం అస్సలు తగ్గట్లేదు!

Mrunal Thakur Glamour Photos: టాలీవుడ్లో 'సీతారామం' సినిమాతో ఓ వెలుగు వెలిగిన ముద్దుగుమ్మ మృణాల్ ఠాకూర్. తన సహజమైన నటనతో, అందంతో కుర్రకారు మనసు గెలుచుకున్న ఈ 'సీత' గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు తెలుసుకుందాం.
చాలామందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే, మృణాల్ తన కెరీర్ను బుల్లితెర (TV) ద్వారా ప్రారంభించింది. 'ముజ్సే కుచ్ కెహ్తీ.. యే ఖామోషియా' అనే సీరియల్తో నటిగా పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత 'కుంకుమ్ భాగ్య' సీరియల్ ఆమెకు ఇంటింటికీ గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది.
తెలుగులో ఆమె నటించిన మొదటి సినిమా 'సీతారామం'. ఇందులో సీతామహాలక్ష్మి పాత్రలో ఆమె చూపిన అభినయం ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. ఈ సినిమా తర్వాత తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆమెను సొంత ఇంటి అమ్మాయిలా ఆదరించడం మొదలుపెట్టారు.
మృణాల్ ముంబైలోని కేసీ కాలేజీలో జర్నలిజం చదివింది. నిజానికి ఆమె ఒక జర్నలిస్ట్ కావాలని అనుకుంది, కానీ విధి ఆమెను గ్లామర్ ప్రపంచం వైపు నడిపించింది. మృణాల్ మహారాష్ట్రకు చెందిన అమ్మాయి. ఆమె మొదటి సినిమా హిందీలో కాదు, 'విట్టి దండు' అనే మరాఠీ చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయమైంది.
ఆమె కేవలం భారతీయ సినిమాలకే పరిమితం కాలేదు. 'లవ్ సోనియా' అనే అంతర్జాతీయ చిత్రంలో నటించి విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. ఈ సినిమా మానవ అక్రమ రవాణా నేపథ్యంలో సాగుతుంది.
'సీతారామం' తర్వాత నాని సరసన 'హాయ్ నాన్న', విజయ్ దేవరకొండ సరసన 'ఫ్యామిలీ స్టార్' సినిమాల్లో నటించి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉండే మృణాల్, తరచూ తన వర్కవుట్ వీడియోలను, గ్లామరస్ ఫోటోషూట్లను అభిమానులతో పంచుకుంటుంది.
మృణాల్ ఠాకూర్ ఆగస్టు 1, 1992 న జన్మించింది. ఆమెను వాళ్ల ఫ్రెండ్స్ అందరూ గూగుల్ అని పిలుస్తారట. మహారాష్ట్ర స్పెషల్ వడపావ్ అంటే చచ్చేంత ఇష్టమట. ఫోటోగ్రఫీ, ట్రావెలింగ్ ఆమె హబీస్ అని చెప్పుకొచ్చింది.