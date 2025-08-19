Mrunal Thakur Hair Secret: జుట్టు కోసం వేల రూపాయలు స్పెండ్ చేయడం ఆపేయండి..ఈ ఒక్కటి చెయ్యండి..: మృణాల్ ఠాకూర్

Mrunal Thakur Hair Care
సీతారామం చిత్రంతో మన అందరి మదిలో చెరిగిపోని చోటు సంపాదించుకుంది హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్. ఈ నటి ఈమధ్య తన అండానికి సంబంధించిన కొన్ని చిట్కాలను షేర్ చేసుకుంది. ఇందులో భాగంగా తన జుట్టు అంత అందంగా ఉండడానికి రహస్యం ఏమిటి అనేది బయట పెట్టింది..
ప్రస్తుతం చాలామంది జుట్టు ఊడిపోయే సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఇక ఈ సమస్య కోసం ఎన్నెన్నో రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ ..ఏవేవో చేస్తూ ఉంటారు.
అయితే చాలామందికి ఇవేవీ.. సరిపడక జుట్టు ఊడిపోతూనే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పెట్టిన డబ్బులు కూడా వృధా అయిపోతాయి. ఈ క్రమంలో మృణాల్ ఠాకూర్ తను ఫాలో అయ్యే చిట్కా అని చెప్పుకొచ్చింది.
మృణాల్ ఠాకూర్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ జుట్టు కోసం ఎన్నెన్నో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టవద్దని.. తను ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఒక చిన్న నూనెను పెట్టుకుంటే చాలు అని చెప్పుకొచ్చింది.
ముందుగా నాలుగైదు బాదం పప్పులు బాగా నానబెట్టుకొని వాటిని మిక్సీకి వేసి పాలు తీసుకోవాలి. ఆ తరువాత ఆ పాలను ఒక పాన్ లో వేసి బాగా కలుపుతూ మిక్స్ చేయాలి.
అది బాగా కలిసిపోయి ఒక ముద్ద లాగా అయ్యాక ఒక చిన్న క్లాత్ లోకి తీసుకొని.. ఆ ముద్దని వేసుకుని ఆ క్లాత్ ని బాగా తిప్పుతూ అందులో ఉంచి ఆయిల్ వడకట్టుకోవాలి. ఇక ఈ బాదం నూనె తలకు పెట్టుకుంటే చాలు అని చెప్పుకొచ్చింది మృణాల్. తను జుట్టు కోసం వేళ్ళ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టనని. ఈ ఒక్క చిట్కా పాటిస్తాను అని తెలిపింది