Mrunal Thakur Liplock News: సినిమా అనే రంగుల ప్రపంచంలో ఎన్నో కష్టాలు, ఎన్నో సక్సెస్ స్టోరీలు ఉంటాయి. సినిమాల్లోకి ఎంట్రీకి ముందు ఒక్క ఛాన్స్ కోసం ఎంతో మంది పడుగాపులు కాస్తూ ఉంటారు. అయితే ఓ స్టార్ హీరోయిన్ మాత్రం ఎన్ని సినిమా ఛాన్స్లు వచ్చినా కేవలం లిప్ లాక్ సీన్స్ ఉండడం వల్ల రిజెక్ట్ చేసిందట. ఇంతకీ ఆ హీరోయన్ ఎవరో తెలుసా?
నటనపై ఆసక్తితో ఈ స్టార్ హీరోయిన్ సినీరంగంలోకి అడుగుపెట్టింది నటి మృణాల్ ఠాకూర్. కెరీర్ ప్రారంభంలో బుల్లితెరలో నటిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆ తర్వాత విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకుంది. ఆ వెంటనే సినిమాల్లో చిన్నచిన్న పాత్రల్లో నటిస్తూ వెండితెరపై హీరోయిన్గా దూసుకుపోతుంది.
అయితే హీరోయిన్గా సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన తొలినాళ్లలో ఓ హీరోతో లిప్ లాక్ సీన్స్లో నటించడం వల్ల తన పేరెంట్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారని నటి మృణాల్ ఠాకూర్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చింది.
దీంతో తాను తర్వాత సినిమాల్లో అలాంటి సీన్స్లో నటించబోనని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. లిప్ లాక్ సీన్స్లో నటించకూడదని తన తల్లీదండ్రులు కండిషన్ పెట్టారని.. దానికి తాను ఓకే చెప్పినట్లు వెల్లడించింది.
ఆ విధంగా ఎన్ని సినిమా అవకాశాలు వచ్చినా.. లిప్లాక్, రొమాన్స్ సీన్స్కు ఓకే చెప్పకపోవడం వల్ల తాను ఎన్నో ఆఫర్స్ వదులుకున్నట్లు హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ చెప్పింది. అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత తన తల్లీదండ్రులను ఒప్పించి లిప్లాక్, రొమాన్స్ సీన్స్లో నటించేందుకు సిద్ధపడినట్లు చెప్పిందీ ముద్దుగుమ్మ.
హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ తొలుత హిందీ బుల్లితెరలో 'కుంకుమ భాగ్య' సీరియల్ ద్వారా ఫేమస్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత బాలీవుడ్ చిత్రాల్లో హీరోయిన్గా మారింది. 'ధమాకా', 'జెర్సీ' (హిందీ) సినిమాల్లో హీరోయిన్గా నటించింది.
దుల్కర్ సల్మాన్ సరసన 'సీతారామం' సినిమాతో టాలీవుడ్కు పరిచయమైంది. అయితే తెలుగులో పరిచయమైన తొలి సినిమాతోనే బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ను సొంతం చేసుకుంది.
'హాయ్ నాన్న', 'ది ఫ్యామిలీ స్టార్' వంటి సినిమాల్లో నటించింది. తాజాగా అడివి శేష్ హీరోగా నటిస్తోన్న 'డెకాయిట్'లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 10వ తేదీన విడుదల కానుంది.