Mrunal Thakur Marriage: తెలుగు హీరోతో మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి ఫిక్స్.. విషయం చెప్పేసిన అల్లు అరవింద్..!

Mrunal Thakur Marriage: టాలీవుడ్లో తక్కువ సమయంలోనే మంచి గుర్తింపు సంపాదించిన హీరోయిన్లలో మృణాల్ ఠాకూర్ ఒకరు. సీతారామం, హాయ్ నాన్న వంటి సినిమాలతో ఆమె తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. ముఖ్యంగా ఈ రెండు సినిమాల్లో ఆమె నటన చాలా సహజంగా ఉండటంతో.. కుటుంబ ప్రేక్షకులకి కూడా బాగా నచ్చింది.
సీతారామన్, హాయ్ నాన్న తర్వాత వచ్చిన మృణాల్..ఫ్యామిలీ స్టార్ మాత్రం ఆమెకు ఆశించిన విజయాన్ని ఇవ్వలేదు. ఈ సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ సరసన నటించినప్పటికీ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్ అయ్యింది. అయినప్పటికీ మృణాల్ తన పాత్రలో బాగా కనిపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. సినిమా ఫలితం ఎలా ఉన్నా..ఆమె నటనపై ప్రశంసలు మాత్రం తగ్గలేదు.
ఇక తాజాగా విడుదలైన డాకాయిట్ సినిమా ఈమెకు మంచి పేరు తెచ్చి పెట్టింది. మృణాల్ నటన గురించి మాట్లాడితే, కొందరు ప్రేక్షకులు ఆమెను అనుష్క శెట్టి తో పోల్చుతున్నారు. ముఖ్యంగా భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో ఆమె చూపించిన నటన చాలా బలంగా ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఒక పాత్రలో అంతగా లీనమై నటించడం చాలా అరుదు. ఈ విషయంలో మృణాల్ మంచి పేరు తెచ్చుకుంది.
ఇక తాజాగా మృణాల్ పెళ్లి గురించి వచ్చిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్.. డేకాయిట్ సినిమా సక్సెస్ ఈవెంట్లో మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మృణాల్ టాలీవుడ్ వ్యక్తినే పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడే సెటిల్ అవ్వాలని తాను కోరుకుంటున్నానని చెప్పారు. “మీరు ఇక్కడే ఉండాలి అంటే ఇదొక్కటే మార్గం” అని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
ఇది వినగానే చాలా మంది అభిమానులు పాత విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. గతంలో కూడా అల్లు అరవింద్, లావణ్య త్రిపాఠి గురించి ఇలాంటి కామెంట్స్ చేశారు. తర్వాత ఆమె నిజంగానే తెలుగు హీరో వరుణ్ తేజ్ను పెళ్లి చేసుకుంది.
దీంతో ఇప్పుడు అభిమానులు కూడా మృణాల్ విషయంలో ఇదే సెంటిమెంట్ రిపీట్ అవుతుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఆమె కూడా భవిష్యత్తులో టాలీవుడ్ హీరోనే పెళ్లి చేసుకుంటుందేమో అని సోషల్ మీడియాలో చర్చ సాగుతోంది. అయితే గతంలో ఈ హీరోయిన్ తెలుగు హీరో సుమంత్ తో ప్రేమలో ఉన్న వార్త కూడా వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే.