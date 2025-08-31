Mrunal Thakur Net worth: ఒకప్పుడు సీరియల్స్ ద్వారా ప్రజలకు దగ్గరైంది. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రల్లో నటించింది. నటనపై ఆసక్తి, నమ్మకంతో ఎన్నో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించింది. చివరకు ఇప్పుడు టాప్ హీరోయిన్లలో ఒకరు.
ప్రస్తుతం ఆమె పాన్ ఇండియాలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకుంటున్న హీరోయిన్లలో ఒకరు. తెలుగు, హిందీ భాషల్లో వరుసగా రెండు చిత్రాలతో అలరిస్తోంది. టెలివిజన్ నుండి వెండితెరపైకి అడుగుపెట్టిన ఈ నటి.. ప్రస్తుతం ఆమె ఒక్కో సినిమాకు కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తుంది. అవును, ఆ అందం మరెవరో కాదు నటి మృణాల్ ఠాకూర్.
'కుంకుమ్ భాగ్య' సీరియల్ ద్వారా టెలివిజన్లో అపారమైన క్రేజ్ సంపాదించింది. తరువాత నెమ్మదిగా సినిమాల్లో అవకాశాలు సంపాదించింది. మహారాష్ట్రకు చెందిన మృణాల్ ఠాకూర్ 2014 నుండి పరిశ్రమలో యాక్టివ్ గా సినిమాలు చేస్తుంది.
మృణాల్ ఠాకూర్ సినిమాలు: మొదట్లో మరాఠీ భాషా చిత్రాల్లో నటించింది. తర్వాత బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు. 'లవ్ సోనియా', 'జెర్సీ' (హిందీ), 'సూపర్ 30' వంటి చిత్రాల ద్వారా నటిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత 2022లో విడుదలైన 'సీతారామం' చిత్రంతో తెలుగు పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మెరిశారు.
మృణాల్ ఠాకూర్ రాబోయే సినిమాలు: ప్రస్తుతం మృణాల్ కు తెలుగు, హిందీ భాషలలో వరుస ఆఫర్లు వస్తున్నాయి. ఆమె చేతిలో 5 కి పైగా సినిమాలు ఉన్నాయి. వాటిలో 2 తెలుగు సినిమాలు కావడం గమనార్హం. నివేదికల ప్రకారం, మృణాల్ ఆస్తులు రూ. 40 కోట్ల వరకు ఉన్నాయి.
మృణాల్ ఠాకూర్ నికర విలువ: ఇప్పుడు ఆమె ప్రతి చిత్రానికి రూ. 2 కోట్లు సంపాదిస్తుంది. అంతే కాదు, ఈ నటికి హోండా అకార్డ్, టయోటా ఫార్చ్యూనర్, మెర్సిడెస్-బెంజ్ S450 కార్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్ల సంఖ్య 15 మిలియన్లు దాటింది.