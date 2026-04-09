  • Mrunal Thakur: ఆమెతో నాకు సంబంధం ఉంది.. ఆమె నా మనసును దోచింది..: మృణాల్ ఠాకూర్

Mrunal Thakur: ఆమెతో నాకు సంబంధం ఉంది.. ఆమె నా మనసును దోచింది..: మృణాల్ ఠాకూర్

Mrunal Thakur Relation : సినిమా ఇండస్ట్రీలో నటీమణుల మధ్య స్నేహం ఉండదు అనే మాట చాలాకాలంగా వినిపిస్తూ వస్తోంది. కానీ ఈ అభిప్రాయాన్ని పూర్తిగా తప్పు అని నిరూపిస్తున్నారు ఈ తరం హీరోయిన్లు. తాజాగా హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించింది.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన మృణాల్, తనకు హీరోయిన్ తమన్నా భాటియాతో ఉన్న అనుబంధం గురించి చెప్పింది. “ఆమెతో నాకు చాలా మంచి సంబంధం ఉంది. ఆమె నా హృదయానికి.. చాలా చేరువ ఉంటుంది. ఆమె నన్ను ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తుంది,” అని చెప్పింది. 

మృణాల్ చెప్పిన మరో విషయం కూడా చాలా మందిని ఆశ్చర్యపరిచింది. చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మాయిలతో ఫ్రెండ్ అవ్వడం కష్టమని అనుకునేదాన్నని ఆమె వెల్లడించింది. “నాకు ఎక్కువగా అబ్బాయిలే ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు. నేను ఒక్క అమ్మాయి మాత్రమే ఉండేదాన్ని. అందుకే అమ్మాయిలతో స్నేహం సాధ్యం కాదు అనుకునేదాన్ని,” అని చెప్పింది. కానీ ఇప్పుడు తన అభిప్రాయం పూర్తిగా మారిపోయిందని చెప్పింది.

ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆమెకు నిజమైన స్నేహం అంటే ఏమిటో తెలిసిందని మృణాల్ తెలిపింది. ముఖ్యంగా తమన్నాతో కలిసిన తర్వాత తనలో చాలా మార్పు వచ్చిందని చెప్పింది. “మేము మొదటిసారి హైదరాబాద్‌కు వెళ్తున్న ఫ్లైట్‌లో కలిశాం. అప్పుడు నుంచే మేము మంచి స్నేహితులమయ్యాం. ఇప్పుడు మామధ్య అక్కాచెల్లెళ్ల సంబంధం ఉంది,” అని చెప్పింది.

ఇద్దరూ కలిసి గడిపే సమయం చాలా ప్రత్యేకమని ఆమె చెప్పింది. “మేము ఒకరికొకరు ఎప్పుడూ సపోర్ట్ చేస్తాం. ఏ సమస్య వచ్చినా వెంటనే మాట్లాడుకుంటాం. నేను ఎలాంటి విషయం అయినా ఆమెతో ఓపెన్‌గా చెప్పగలను. ఆమె ఎప్పుడూ మంచి సలహా ఇస్తుంది,” అని మృణాల్ చెప్పింది.

ఈ వ్యాఖ్యలు చూస్తే, నటీమణుల మధ్య పోటీ కంటే స్నేహం కూడా ఉంటుందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. గతంలో “హీరోయిన్లు మంచి ఫ్రెండ్స్ కాలేరు” అనే భావన ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఆలోచన పూర్తిగా మారిపోయింది. కొత్త తరం నటీమణులు ఒకరికొకరు సహాయం చేస్తూ, కలిసి ఎదుగుతున్నారు.  

మృణాల్ ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా డాకాయిట్.. రిలీజ్ కోసం ఎదురు చూస్తోంది. ఈ చిత్రంలో ఆమెతో పాటు అడివి శేష్ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 10న విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు మరింత ఆసక్తిని పెంచాయి.

