Mrunal Thakur Opens UpOn Relation With Dhanush: ధనుష్ తో మృణాల్ పెళ్లి.. ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చేసిన హీరోయిన్..!

Mrunal Thakur About Marriage : సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోలు..హీరోయిన్ల వ్యక్తిగత జీవితాలపై ఎప్పుడూ చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. చిన్న విషయం అయినా పెద్ద వార్తగా మారిపోతుంది. తాజాగా అలాంటి వార్తల మధ్యలో నటి మృణాల్ ఠాకూర్ నిలిచింది. తమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్ తో  ఆమె పెళ్లి చేసుకోబోతోందన్న వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి.
గత కొద్దిరోజులుగా మృణాల్ తో ధనుష్ పెళ్లి జరగనుంది అన్న వార్త తెగ వైరల్ అయింది. ఈ పెళ్లి వార్తలపై మొదట మృణాల్ గానీ, ధనుష్ గానీ ఎలాంటి స్పందన ఇవ్వలేదు. దీంతో అభిమానులు, నెటిజన్లు తమతమ ఊహాగానాలు మొదలుపెట్టారు. గతంలో ఒక సినిమా ప్రీమియర్ సమయంలో మృణాల్..ధనుష్‌ను ఆత్మీయంగా కలవడం చూసిన తర్వాతే ఈ వార్తలు మొదలయ్యాయి. అప్పటి నుంచి ఇద్దరి మధ్య స్నేహం గురించి సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.

ఇటీవల ఈ వార్తలు మరింత ముదిరాయి. వాలంటైన్స్ డే అంటే ఫిబ్రవరి 14, 2026న ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారంటూ కథనాలు వచ్చాయి. అయితే ఈ ప్రచారాన్ని ఖండిస్తూ మృణాల్‌కు దగ్గర వర్గాలు స్పందించాయి. “మృణాల్ పెళ్లి వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదు. ఇవన్నీ వదంతులే” అని స్పష్టంగా చెప్పాయి.

వారి మాటల ప్రకారం.. మృణాల్ ప్రస్తుతం కెరీర్‌పైనే పూర్తిగా దృష్టి పెట్టింది. ఫిబ్రవరిలో ఒక సినిమా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. మార్చిలో మరో తెలుగు సినిమా విడుదల కానుంది. ఇలాంటి కీలక సమయంలో పెళ్లి చేసుకోవడం సాధ్యం కాదని ఆ వర్గాలు తెలిపాయి. అంతేకాదు..సిద్ధాంత్ చతుర్వేది నటించిన డూ దీవానే సెహర్ మేన్’హ సినిమా కూడా అదే సమయంలో విడుదలకు రెడీగా ఉంది.

ఈ అన్ని వార్తల మధ్య మృణాల్ తన సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో పోస్ట్ చేసింది. పడవపై నిలబడి ప్రశాంతంగా కనిపించే ఆ వీడియోకి ఆమె “గ్రౌండెడ్, గ్లోయింగ్ అండ్ అన్‌షేకన్” అని క్యాప్షన్ పెట్టింది. అంటే ఎంత చర్చ జరిగినా తాను ప్రశాంతంగానే ఉన్నానని చెప్పకనే చెప్పింది.

దీంతో మృణాల్ ఠాకూర్.. ధనుష్ పెళ్లి వార్తలు ప్రస్తుతం కేవలం ఊహాగానాలేనని స్పష్టమవుతోంది. ఆమె తన సినిమాలపై ఫోకస్ చేస్తూ ముందుకు సాగుతోంది.

