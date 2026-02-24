Mrunal Thakur: ప్రతిరోజు రాత్రి ఏడ్చేదాన్ని... ఆ హీరో ఆలాంటి సలహా ఇచ్చారు.. మృణాల్ ఠాకూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Mrunal Thakur
స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ ఈమధ్య.. తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న బాడీ షేమింగ్ అనుభవాల గురించి ఓపెన్గా మాట్లాడారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే నెగటివ్ కామెంట్స్, ట్రోలింగ్ తన మానసిక స్థితిపై ఎంతగా ప్రభావం చూపిందో ఆమె నిజాయితీగా వివరించారు.
కొన్ని రోజులు నిద్రపోయే ముందు కన్నీళ్లతోనే గడిచాయని, ఉదయం లేవగానే కళ్లంతా ఉబ్బిపోయేవని ఆమె చెప్పారు. అయినా కూడా “ఇవి నాకు అనవసరం” అని తనను తానే ధైర్యం చెప్పుకునేదాన్నని తెలిపింది.
మృణాల్ మాట్లాడుతూ..తన శరీరంపై వచ్చే వ్యాఖ్యలు తనలో అనుమానాలు పెంచేవని అనింది. ఒకప్పుడు ఇతరులతో తనను తాను పోల్చుకుని, ఒక నిర్దిష్ట రూపానికి తగ్గట్లుగా ఉండాలనే ఒత్తిడి కూడా అనుభవించానని తెలిపింది ఈ హీరోయిన్.
ఆ సమయంలో ఒక చిన్న ఫ్యాన్తో జరిగిన సంఘటన తన ఆలోచనల్ని పూర్తిగా మార్చేసిందని చెప్పుకొచ్చింది. ఆ అమ్మాయి “మీ శరీరాన్ని నాకు చాలా ఇష్టం” అని చెప్పిన మాటలు తనకు ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని తెలిపింది.. అప్పుడే తాను వేరే వాళ్లలా ఉండాలని కోరుకుంటూ, తనలోని ప్రత్యేకతను మర్చిపోతున్నానని అర్థమైందని చెప్పుకొచ్చింది.
ఇక ఈ ప్రయాణంలో తనకు బాగా సహాయపడిన వ్యక్తి అక్షయ్ కుమార్ అని మృణాల్ చెప్పారు. ఆయన ఇచ్చిన సలహా తనకు ఎంతో ప్రోత్సాహంగా నిలిచిందని పేర్కొన్నారు. “నువ్వు నిన్ను నువ్వుగా అంగీకరించడమే గొప్ప విషయం. ఇతరుల మాటలకు చెవివేయకుండా నీకు నచ్చినట్లు ఉండటం చాలా మంచిది. అయితే ఒక పాత్ర కోసం మారాల్సి వస్తే, అప్పుడు మాత్రమే ఆ మార్పు చేయి” అని అక్షయ్ చెప్పిన మాటలు తనకు బలాన్నిచ్చాయని చెప్పుకొచ్చింది ఈ హీరోయిన్.
ఈ సలహా తనకు చాలా ప్రాక్టికల్గా అనిపించిందని, బయటవాళ్ల అభిప్రాయాల కంటే తన ఆరోగ్యం, సంతోషమే ముఖ్యమని అర్థమైందని మృణాల్ తెలిపారు. క్రమంగా సెల్ఫ్ అక్సెప్టెన్స్ ఎంత అవసరమో గ్రహించానన్నారు. ఇప్పుడు ఇతరులు ఏమంటారన్నదానికంటే, తనకు నచ్చిన జీవనశైలిపై దృష్టి పెడుతున్నానని చెప్పారు.