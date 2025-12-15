Mrunal Thakur: మరాఠ పైథానీ శారీలో మృణాల్‌.. సాంప్రదాయ చీర కట్టులో సిగ్గు పడుతున్న సీత లుక్స్‌..!

Mrunal Thakur Paithani Saree Looks: తెలుగు ఇండస్ట్రీకి కూడా ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేని హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాగూర్. సీతగా 'సీతారామం' సినిమాలో ఆమె తెలుగు ప్రజలను కూడా ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. తాజాగా మృణాల్ ఠాకూర్ మరాఠా పైథానీ శారీ లుక్స్ నెట్టింటా వైరల్ అవుతున్నాయి. సాంప్రదాయ చీరకట్టులో సీత సిగ్గుపడుతూ హోయలు పోతున్న ఫోటోలు ట్రెండింగ్లో నిలిచాయి. చీర కట్టుకు తగిన ఆభరణాలు ధరించి ఆమె చంద్ర వంక బొట్టు పెట్టి.. తలలో పూలు పెట్టిన సీత లుక్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
'సీతారామం' ద్వారా తెలుగులో మంచి బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న మృణాల్ ఠాకూర్ గురించిన ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. ఎప్పటికప్పుడు ఈ ముద్దుగుమ్మ తన ఫొటోస్ ఇన్స్టా వేదికగా షేర్ చేస్తూనే ఉంటుంది. 'హాయ్ నాన్న' సినిమా ద్వారా మరింత తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గర అయింది మృణాల్
టీవీ సీరియల్ నటిగా బాలీవుడ్లో నటించిన ఈ ముద్దుగుమ్మ ఆ తర్వాత సినిమాల్లో కూడా అడుగుపెట్టి మంచి హిట్ అందుకుంది. తెలుగులో 'సీతారామం', 'హాయ్ నాన్న' కొన్ని వెబ్ సిరీస్లో కూడా నటించి మంచి బ్లాక్ బాస్టర్స్ కూడా అందుకుంది. మృణాల్ ఠాకూర్ కేవలం నటి మాత్రమే కాదు లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఫాలో అయ్యే ఒక ఫ్యాషన్ ఐకాన్.
సాంప్రదాయ చీర కట్టు నుంచి ఇండో వెస్ట్రన్ స్టైల్ వరకు ఆమె ప్రతీది ఫాలో అవుతుంది. ప్రస్తుతం పైథానీ శారీలో ఉన్న ఫొటోస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె దీనికి తగ్గ చంద్రవంక బొట్టును పెట్టి, సాంప్రదాయ మరాఠీ లుక్స్ లో కనిపిస్తోంది. జడలో పూలు పెట్టి ఎరుపు రంగు బ్లౌజ్ ధరించి మోడ్రన్ గా కనిపిస్తోంది.
ఈ చీరకు తగిన మేకప్ కూడా వేసుకుంది. గులాబీ రంగు లిప్స్టిక్, మంచి గ్లామర్ లుక్ కోసం బుగ్గలపై హైలైటర్, తెల్ల పువ్వులు ధరించి మరాఠ అందంలో మరింత మెరిసేలా చేసింది. దీనికి తగ్గ బంగారు ఆభరణాలు ఆమె ధరించింది. గాజులు, జుమ్కా, చోకర్, ముక్కుపుడక కొత్త పెళ్లికూతురు లుక్స్లా ఉన్నాయి
మహిళలకు ఎంతో ఇష్టం ఈ పైథానీ చీర. ఇక ఈమె ధరించిన ఈ చీర మహారాష్ట్రలోని మహిళలు ఎక్కువగా ధరిస్తారు. ఇలాంటి చీరలు నాసిక్ లో ఎక్కువగా తయారు చేస్తారు. మన పురాతన కాలంలో కేవలం ఈ చీరలు రాజవంశీయులు మాత్రమే ధరించేవారు.
ప్రస్తుతం కొత్త పెళ్లికూతుళ్లు కూడా ఈ పైథానీ పట్టు వస్త్రాలను ధరిస్తున్నారు. దీని ధర రూ.3000 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. ఇప్పుడు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ పైథానీ చీరలు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఎక్కువ మంది మహిళలు ఈ చీరలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు