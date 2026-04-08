Mrunal Thakur: ఆ స్టార్ హీరో వల్లే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండగలిగాను అని చెప్పిన మృణాల్‌ ఠాకూర్..!

Mrunal Thakur:2012లో విడుదలైన స్వీట్ కార్న్ తో మృణాల్ ఠాకూర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తరువాత ఆమె భాషా సినిమాల్లో నటించింది. తమిళ సినిమా వెలై ఇల్లా పట్టధారి లో కూడా నటించింది. అలాగే తెలుగులో సీతారామం చిత్రం ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ సినిమా తర్వాత ఆమె కెరీర్ మరింత వేగంగా ముందుకు వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో ఒక స్టార్ హీరో వల్లే ఇదంతా జరిగింది అని చెప్పకు వచ్చింది ఈ హీరోయిన్.
ముందుగా సీరియల్స్ తో ఎంట్రీ ఇచ్చి ఆ తర్వాత తెలుగులో హీరోయిన్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది మృణాల్ ఠాకూర్. ముఖ్యంగా ఆమె నటించిన పాత్రలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ మధ్యకాలంలో కూడా ఆమె మంచి పాత్రలను ఎంపిక చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తోంది. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆమెకు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఫ్యాషన్ సెన్స్, స్టైల్, అందంతో అభిమానులను ఆకర్షిస్తోంది. ఆమె నటనకు కూడా మంచి గుర్తింపు లభించింది.
మృణాల్ ఠాకూర్ తెలుగులో సీతారామం, హాయ్ నాన్న సినిమాలతో స్టార్ హీరోయిన్గా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం ఆమె నటించిన డెకాయిట్ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మృణాల్ మాట్లాడుతూ.. ఒక స్టార్ హీరో వల్లే తను ఇంతలా ఎదిగాను అని చెప్పకు వచ్చింది.
ఆమె మాట్లాడుతూ “హీరో రణ్వీర్ సింగ్ నా లక్కీ చార్మ్. నేను ఈరోజు సినిమాల్లో ఉండటానికి ఆయనే కారణం. కెరీర్ మొదట్లో.. మోడల్గా ఆయనతో కలిసి ఓ హెయిర్ బ్రాండ్ యాడ్లో నటించాను. ఆ తర్వాతే చాలామంది దర్శకనిర్మాతలు నన్ను గుర్తించడం మొదలుపెట్టారు. అందుకే ఈ సక్సెస్ క్రెడిట్ మొత్తం కూడా ఆయనకే ఇస్తాను,”అని తెలిపింది.
"రణవీర్ సింగ్ ఎప్పుడు సానుకూల దృక్పథంలో ఉంటాడు. ధురంధర్ సినిమాలో నాకు రణ్వీర్ కనిపించలేదు, హంజా మాత్రమే కనిపించాడు. అంత అద్భుతంగా నటించాడు. ఆయన మరెన్నో విజయాలు అందుకోవాలి,” అని చెప్పుకొచ్చింది.
కాగా రణ్వీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ధురంధర్ మూవీ గతేడాది డిసెంబర్లో విడుదలై సంచలనం సృష్టించింది. ఇక ఈ సంవత్సరం మార్చి 19న దానికి సీక్వెల్ వచ్చింది. ధురంధర్ 2 1000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి ఇప్పటికీ కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది.