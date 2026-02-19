English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mrunal Thakur: ఆ హీరోతో మృణాల్ ఠాకూర్ రొమాన్స్..అసూయతో 15 కిలోలు తగ్గిన ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్..!

Mrunal Thakur Ex Boy Friend

బాలీవుడ్ నటి మృణాల్ ఠాకూర్ తాజాగా ఓ షోలో పాల్గొని తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు. రౌనాక్ రాజానీ నిర్వహించే రిలేషన్‌షిట్ అడ్వైస్ అనే షోలో ఆమె తన మాజీ ప్రియుడి గురించి ఓ సంఘటన చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా రిలేషన్‌షిప్‌లో అసూయ.. ఎలా సమస్యగా మారుతుందో చాలా సింపుల్‌గా వివరించారు.
మృణాల్ తాజాగా జరిగిన ఒక షోలు మాట్లాడుతూ..తన కెరీర్ ప్రారంభ దశలో తాను ప్రముఖ హీరోలతో కలిసి సినిమాలు చేసిందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా హృతిక్ రోషన్, షాహిద్ కపూర్ లాంటి అందమైన హీరోలతో కలిసి షూటింగ్ చేయడం తన మాజీ ప్రియుడికి అస్సలు నచ్చలేదని చెప్పుకొచ్చింది. అతను స్కాండినేవియన్ దేశానికి చెందినవాడని, మృణాల్ హీరోలతో కలిసి పనిచేస్తుండటాన్ని అతను తప్పుగా అర్థం చేసుకునేవాడని తెలిపి.

ఆ అసూయ కారణంగా అతను తన లుక్ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడట. హీరోలతో పోల్చుకుంటూ జిమ్‌కి వెళ్లడం ప్రారంభించాడని మృణాల్ తెలిపారు. చాలా కష్టపడి రోజూ వ్యాయామం చేసి సుమారు 15 నుంచి 17 కిలోల వరకు బరువు తగ్గాడట. కండలు పెంచుకుని తన శరీరాకృతిని పూర్తిగా మార్చుకున్నాడని ఆమె చెప్పారు.  

కానీ కొంతకాలం తర్వాత అతనికి ఆ ప్రయత్నం మీద ఆసక్తి తగ్గిపోయిందట. జిమ్‌కు వెళ్లడం మానేసి, ఎక్కువగా తినడం మొదలుపెట్టడంతో మళ్లీ 20 కిలోల వరకు బరువు పెరిగాడట. అప్పుడు అతను..ఇలా హీరోల్ని అందుకోవడం నావల్ల కావట్లేదు..అని చెప్పాడట.  

ఇక ఈ విషయంపై ఆమె స్పందిస్తూ.. “నేను అతనిని ఎప్పుడూ బరువు తగ్గమని అడగలేదు. కండలు ఉన్నవాడినే నేను ప్రేమించాలి అని కూడా అనుకోలేదు. ఇది అంతా అతని అసూయ వల్ల వచ్చిన ఆలోచన మాత్రమే,” అని చెప్పారు. ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం లేకపోతే రిలేషన్‌షిప్ నిలబడదని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.  

ప్రస్తుతం మృణాల్ తన కొత్త సినిమా డూ దీవానే సేహర్ మేన్ ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమా కూడా సంబంధాల్లో ఉండే అసూయ, అనుమానం అనే అంశాలపై ఆధారపడిందని ఆమె తెలిపారు. పని మీద దృష్టి పెట్టడం, మనపై మనకే నమ్మకం ఉండటం చాలా ముఖ్యమని మృణాల్ చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు నెట్టింట్లో చర్చగా మారాయి.

Mrunal Thakur Love Story Mrunal Thakur Ex Boyfriend Mrunal Thakur Relationship News Mrunal Thakur Shocking Revelation Mrunal Thakur Interview Viral Bollywood Actress Love Story

