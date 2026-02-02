English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mrunal Thakur: అతను నన్ను వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు…పిల్లల గురించి ఆలోచించా.. మృణాల్ ఠాకూర్ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Mrunal Thakur Personal Life : హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ తన వ్యక్తిగత జీవితంపై గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. తన మాజీ ప్రియుడు తాను హీరోయిన్ కావడం, స్వభావంలో ఇంపల్సివ్‌గా ఉండటమే కారణంగా తనను వదిలి వెళ్లిపోయాడని ఆమె చెప్పింది.
పాపులర్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ పేరు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఆమె నటుడు ధనుష్‌తో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో ఈమధ్య విస్తృతంగా వినిపించాయి. అయితే ఈ డేటింగ్‌, పెళ్లి రూమర్లపై మృణాల్ గానీ, ధనుష్ గానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పందన ఇవ్వలేదు. ఈ రూమర్ల మధ్య కూడా మృణాల్ తన కెరీర్‌పైనే పూర్తి దృష్టి పెట్టింది. ఆమె నటించిన తాజా సినిమా దో దీవానె సేహర్ మేన్ ఫిబ్రవరి 20న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ ప్రేమకథ చిత్రంలో ఆమెకు జోడీగా సిద్ధాంత్ చతుర్వేది నటిస్తున్నాడు.

ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు, మృణాల్ గతంలో తన వ్యక్తిగత జీవితంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి. తన మాజీ ప్రియుడు ఎందుకు తనను వదిలి వెళ్లిపోయాడో ఆమె ఒక పాడ్‌కాస్ట్‌లో చాలా నిజాయితీగా చెప్పింది. ఆ సమయంలో మృణాల్ మాట్లాడుతూ, "అతను నన్ను వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. ‘నువ్వు చాలా ఇంపల్సివ్‌గా ఉంటావు, నేను దీన్ని హ్యాండిల్ చేయలేను. నువ్వు హీరోయిన్‌వి.. అది కూడా నాకు నచ్చదు’ అని అన్నాడు" అని తెలిపింది.

అంతేకాదు..తన మాజీ ప్రియుడు చాలా సంప్రదాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి అని.. అతని ఆలోచనలు అలా ఉండటంలో తప్పేమీ లేదని మృణాల్ చెప్పింది. "అతని పెంపకం అలా ఉంది. అందుకే అతన్ని నేను నిందించను" అని ఆమె స్పష్టంగా చెప్పింది. ఈ రిలేషన్ ముగిసినందుకు తాను బాధపడలేదని..నిజానికి అది ముగియడంతో కొంత ఊరట కలిగిందని కూడా మృణాల్ వెల్లడించింది.

దీనికి కారణం ఇద్దరి మధ్య ఆలోచనల తేడానేనని ఆమె వివరించింది. "భవిష్యత్తులో పిల్లలను పెంచే విషయంలో కూడా మా ఆలోచనలు పూర్తిగా వేరుగా ఉండేవి. అప్పుడు పిల్లలే ‘ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది?’ అని అనుకునే పరిస్థితి వచ్చేది" అని ఆమె చెప్పింది. అందుకే ఆ అధ్యాయం అక్కడితో ముగియడం మంచిదేనని మృణాల్ అభిప్రాయపడింది.  

సినిమాల విషయానికి వస్తే..దో దీవానె సేహర్ మేన్ తర్వాత మృణాల్ మరో ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్‌లో కూడా నటిస్తోంది. ప్రముఖ దర్శకుడు డేవిడ్ ధావన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న కొత్త సినిమాలో వరుణ్ ధావన్, పూజా హెగ్డేలతో కలిసి ఆమె కనిపించనుంది.

