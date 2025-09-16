Mrunal Thakur: ఏడేళ్ల క్రితం మృణాల్ ఠాకూర్ ఎలా ఉందో తెలుసా..? ఫొటోలు వైరల్..!

Mrunal Thakur: హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ తాను ఏడేళ్ల క్రితం నటించిన లవ్ సోనియా సినిమా వర్కింగ్ స్టిల్స్ని.. తాజాగా తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసి అప్పటి జ్ఞాపకాలను పంచుకుంది. ఈ ఫోటోలు చూసి మృణాల్ అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా చేంజ్ అయింది అని అంటున్నారు.
హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. హిందీ సీరియల్స్ ద్వారా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది మృణాల్ ఠాకూర్. ‘విట్టి దండు’ అనే మరాఠి సినిమా ద్వారా సినీరంగంలోకి అడుగుపెట్టింది.
‘సీతారామం’ మూవీతో ఓవర్ నైట్ స్టార్గా మారి ఇండస్ట్రీలో రాణిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉంటూ తన ఫ్యాన్స్తో మృణాల్ టచ్లో ఉంటుంది.
మృణాల్ తాజాగా ఏడేళ్ల క్రితం ‘లవ్ సోనియా’ మూవీ వర్కింగ్ స్టిల్స్ని షేర్ చేసింది. అప్పటి రోజుల్ని గుర్తు చేసుకొని మృణాల్ ఠాకూర్ ఎమోషనల్ అయింది.
లవ్ సోనియా సినిమా తన జీవితాన్నే మార్చేసిందన్న మృణాల్ ఠాకూర్. సెట్లో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి రోజూ తనకు కొత్తగా ఏదో ఒకటి నేర్పారన్న మృణాల్.
ఆ ఫొటోల్లో మృణాల్ ఎలాంటి మేకప్ లేకుండా చాలా సింపుల్గా ఉంది. ఇక మృణాల్ ఫొటోలు చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతూనే రకరకాల కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.