Mrunal Thakur: అలాంటి పని కూడా సిగ్గులేకుండా చేశాను.. మృణాల్ ఠాకూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Mrunal Thakur comments: సినిమా రంగంలో ఎదగడం అంత సులభం కాదని చాలా మంది నటులు చెబుతుంటారు. అలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగుతున్న నటి మృణాల్ ఠాకూర్ కూడా.. తన కెరీర్ గురించి తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు పంచుకుంది. జీవితంలో నిరాశలు వచ్చినా వెనక్కి తగ్గకుండా, ఎంత కష్టమైనా పనిచేస్తూ తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నానని ఆమె చెప్పింది.
 
మృణాల్ సీతారామం సినిమా ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. అయితే అంతకుముందు ఆమె హిందీలో చిన్న చిన్న సీరియల్స్ లో కూడా చేసింది. ఆ తరువాత స్టార్ హీరోయిన్గా మారిన ఈ అమ్మడు తాజాగా తన ప్రయాణం గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరస్ అవుతున్నాయి.

ఆమె మాట్లాడుతూ, మొదట్లో తనకు చాలా నమ్మకం ఉండేదని తెలిపింది. ఏం చేయాలో స్పష్టంగా తెలుసుకుని ముందుకు వెళ్లాలని అనుకున్నానని చెప్పింది. అయితే మధ్యలో అనుకోని పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయని, అవి కొన్నిసార్లు తనను ఇబ్బంది పెట్టాయని అంగీకరించింది.   

ముఖ్యంగా మొదట్లో తను సినిమా అవకాశాల కోసం వెంటపడి అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అని కూడా తెలిపింది. అయితే అలా అడిగినా కానీ అప్పట్లో తను సిగ్గు పడలేదు అని తెలియజేసింది. “దో దివానే షహర్ మే సినిమా నాకు అలా వచ్చిందే.. ఆ చిత్ర దర్శకుడిని నేనే అతని సినిమా చూసిన తరువాత సంప్రదించాను. ఇలా చొరవ తీసుకొని అడగడం నాకేమీ కొత్త కాదు. నాకు అవకాశాలు తేలిగ్గా రాలేదు. అవకాశాలను వెంబడించాలి‌.‌ దర్శకులు నా మొహం చూసేలా చేసుకోవాలి. వీటన్నిటికీ నేను సిగ్గుపడను,” అంటూ చెప్పుకొచ్చింది.

మంచి కథల కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని మృణాల్ చెప్పింది. చాలా స్క్రిప్టులు విన్నప్పటికీ తనకు నచ్చిన కథలు మాత్రమే చేయాలని నిర్ణయించుకున్నానని పేర్కొంది. మంచి పాత్ర దొరికితేనే పూర్తిగా తన శక్తిని పెట్టి నటించగలనని చెప్పింది.

ప్రముఖ నటులతో కలిసి పనిచేయడం తనకు చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుందని మృణాల్ చెప్పింది. ముఖ్యంగా వెంకటేష్ లాంటి నటులతో పని చేయడం మంచి అనుభవమని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం తాను చేస్తున్న ప్రాజెక్టుల గురించి మాట్లాడుతూ, కొత్త కథలు, కొత్త పాత్రలు తనను ఆకర్షిస్తున్నాయని తెలిపింది.

ఇక భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడుతూ, ఏమి జరుగుతుందో చూడాలని ఉందని ఆమె చెప్పింది. అవకాశాలు వస్తున్నప్పటికీ, తనకు నచ్చిన కథలనే ఎంచుకుని ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు మృణాల్ స్పష్టం చేసింది.

