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Mrunal Thakur: మృణాల్ ఠాకూర్ ఆగ్రహం.. డీప్‌ఫేక్ ఫొటోలపై లీగల్ వార్నింగ్

Written ByVishnupriya
Published: Aug 04, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:42 PM IST

Mrunal Thakur:డీప్‌ఫేక్ ఫొటోలతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో మృణాల్ ఠాకూర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నకిలీ చిత్రాలను షేర్ చేసే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని స్టార్ హీరోయిన్ హెచ్చరించారు.

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మృణాల్ ఠాకూర్

బాలీవుడ్‌తో పాటు దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలోనూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ డీప్‌ఫేక్ ఫొటోల వ్యవహారంతో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఆమెకు సంబంధించినట్లు మార్ఫింగ్ చేసిన చిత్రాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో మృణాల్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఫొటోలు పూర్తిగా నకిలీవని స్పష్టం చేస్తూ, వాటిని రూపొందించిన వారితో పాటు వాటిని ప్రచారం చేసే వారిపై కూడా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని హెచ్చరించారు.  

Mrunal Thakur Latest News2/5

మృణాల్ ఠాకూర్ డీప్‌ఫేక్

సోషల్ మీడియాలోని ఓ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పేజ్ ఏఐ సాయంతో రూపొందించిన డీప్‌ఫేక్ చిత్రాలను మృణాల్ పేరుతో షేర్ చేయడంతో ఈ వివాదం మొదలైంది. తక్కువ సమయంలోనే ఆ ఫొటోలు విస్తృతంగా వైరల్ కావడంతో అభిమానుల్లో గందరగోళం నెలకొంది. దీంతో ఈ వ్యవహారంపై మృణాల్ స్పందిస్తూ, అవి తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేని నకిలీ చిత్రాలని వెల్లడించారు.  

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డీప్‌ఫేక్ ఫొటోలు

ఈ విషయంపై సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించిన మృణాల్, తన అనుమతి లేకుండా రూపొందించిన లేదా ప్రచారం చేస్తున్న మార్ఫింగ్ ఫొటోలు పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధమని పేర్కొన్నారు. వెంటనే వాటిని తొలగించాలని, ఇకపై ఎవరైనా వాటిని షేర్ చేసినా లేదా ప్రచారం చేసినా సంబంధిత వ్యక్తులపై అధికారిక ఫిర్యాదు చేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని హెచ్చరించారు. సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత గౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా డీప్‌ఫేక్ కంటెంట్ సృష్టించడం, వ్యాప్తి చేయడం సమాజానికి హానికరమని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.  

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మృణాల్ ఠాకూర్ తాజా వార్తలు

ఇటీవలి కాలంలో కృత్రిమ మేధస్సు సాంకేతికతను దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రముఖుల ఫొటోలు, వీడియోలను మార్ఫింగ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేసే ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. గతంలో రష్మిక మందన్నతో పాటు పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా ఇలాంటి డీప్‌ఫేక్ వీడియోల బారిన పడిన విషయం తెలిసిందే. ఆ ఘటనలు దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీయగా, డీప్‌ఫేక్ కంటెంట్‌పై కఠిన చట్టాలు తీసుకురావాలనే డిమాండ్లు కూడా వినిపించాయి.  

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సెలబ్రిటీ వార్తలు

ఇప్పుడు మృణాల్ ఠాకూర్ కూడా బహిరంగంగా స్పందించడంతో డిజిటల్ భద్రత, ఏఐ దుర్వినియోగంపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. సోషల్ మీడియా వేదికల్లో నకిలీ కంటెంట్‌ను గుర్తించి వెంటనే తొలగించే విధానాలను మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరోవైపు మృణాల్‌కు సంబంధించినట్లు ప్రచారం అవుతున్న కొన్ని పోస్టులు ఇంకా సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తుండటంతో, ఈ వ్యవహారంపై సంబంధిత ప్లాట్‌ఫాంలు, అధికార యంత్రాంగం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటాయో చూడాల్సి ఉంది.

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