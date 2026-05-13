MS Dhoni: ఐపీఎల్‌కు ఎంఎస్‌ ధోనీ రిటైర్మెంట్‌? చెన్నై జట్టుకు కూడా?

Written ByRavi Kumar SargamUpdated byRavi Kumar Sargam
Published: May 13, 2026, 03:31 PM IST|Updated: May 13, 2026, 03:31 PM IST

MS Dhoni Likely To Announce Retirement To IPL And CSK Also: తన ఆటతో.. కెప్టెన్సీతో క్రికెట్‌కు వన్నె తెచ్చిన మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీ త్వరలో సంచలన నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు సమాచారం. ఆయన ఆడుతున్న ఏకైక క్రికెట్‌ టోర్నీ ఐపీఎల్‌కు కూడా వీడ్కోలు పలకనున్నాడని పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఐపీఎల్‌ 2026 ముగిశాక ఈ లీగ్‌కు గుడ్‌బై చెప్పనున్నారని చర్చ జరుగుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

క్రికెట్‌ ప్రపంచంలో చెరగని ముద్ర వేసిన దిగ్గజం మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనీ. కూల్‌గా ఉంటూనే  క్రికెట్‌లో ప్రత్యర్థిని ఎత్తులకు పైఎత్తులు వేస్తూ చిత్తు చేసి అపూర్వ విజయాలు అందించి క్రికెట్‌ ప్రపంచానికే వన్నె తెచ్చారు. అలాంటి ధోనీ ఇక బ్యాట్‌ పట్టడు, ఫీల్డింగ్‌ చేయడు అని తెలుస్తోంది. అంటే ఇప్పుడు ఆడుతున్న ఏకైన క్రికెట్‌ ఐపీఎల్‌కు కూడా వీడ్కోలు పలుకుతాడని చర్చ జరుగుతోంది. 

ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్ (ఐపీఎల్‌)కు ధోనీ వీడ్కోలు పలుకుతారనే వార్త అభిమానుల్లో ఆందోళన రేకెత్తుతోంది. 44 ఏళ్ల ధోనీ వయసు రీత్యా ఈ లీగ్‌ నుంచి వైదొలగాలని చూస్తున్నారు. వాస్తవంగా ఐపీఎల్‌ 2025లోనే రిటైర్మెంట్‌ చెబుతారని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అభిమానులు, క్రికెట్‌ ప్రేక్షకుల డిమాండ్‌ నేపథ్యంలో ధోనీని కొనసాగించారు.

ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌కు ధోనీ కొనసాగుతున్నా ఇప్పటివరకు మైదానంలో అడుగుపెట్టలేదు. ఈ సీజన్‌ ఆరంభంలో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ వరుస మ్యాచ్‌లు ఓడిపోయి పరాభవం మూటగట్టుకుంది. ఆ సమయంలో జట్టుతో ధోనీ లేడు. కానీ ఆ తర్వాత జట్టుతో ధోనీ చేరిన అనంతరం అనూహ్యంగా విజయాల బాట పట్టి ఇప్పుడు ప్లే ఆఫ్స్‌ రేసులోకి జట్టు దూసుకొచ్చింది. 

ఐపీఎల్‌లో చెన్నై ప్రదర్శన మెరుగ్గా ఉండగా.. ధోనీ మాత్రం ఇప్పటివరకు మైదానంలో అడుగుపెట్టడం లేదు. దీంతో చెన్నై అభిమానులు తీవ్ర నిరాశ చెందుతున్నారు. ధోనీ ఉండడం వలనే చెన్నై జట్టుకు భారీగా అభిమానులు ఉన్నారు. ధోనీ లేకపోతే చెన్నై జట్టుకు ఆదరణ లభించదు.

ఐపీఎల్‌ ప్రారంభమైన 2008 నుంచి చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ జట్టుతోనే ధోనీ ప్రయాణం కొనసాగుతోంది. 18 ఏళ్ల ఐపీఎల్‌ కెరీర్‌లో ధోనీ తన ఫ్రాంచైజీ చెన్నైకి ఐదు సార్లు ట్రోఫీని కట్టబెట్టాడు. జట్టుపరంగానే కాకుండా వ్యక్తిగతంగా ధోనీ అనేక రికార్డులు నమోదు చేశాడు.

వాస్తవంగా వేరే ఆటగాడు అయితే 38 ఏళ్లు వచ్చేసరికి అన్ని క్రికెట్‌ల నుంచి వైదొలిగేవారు. కానీ ధోనీ మాత్రం వేరు. ఆడేందుకు అతడి వయస్సు సహకరించకపోయినా జట్టులోనే ఉండాలని.. క్రికెట్‌ మైదానంలో కనిపించాలని ప్రతి అభిమాని కోరుకుంటాడు. అభిమానుల్లో ఉన్న డిమాండ్‌ మేరకు ధోనీ ఇంకా ఐపీఎల్‌తో ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. ఫ్రాంచైజీ చెన్నై యాజమాన్యం మాత్రం ధోనీ ఇష్టానికి వదిలేసింది. ఆయన ఏ విధంగా ఫ్రాంచైజీకి సేవలు అందించినా తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

ఆటగాడిగా ఐపీఎల్‌కు ధోనీ రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. టెస్టు, టీ20, వన్డేలకు ఎప్పుడో రిటైర్మెంట్‌ ఇచ్చిన ధోనీ ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్‌కు మాత్రం ఇవ్వలేదు. ఇక రిటైర్మెంట్‌ సమయం వచ్చేసిందని 2026 సీజన్‌తో ఐపీఎల్‌కు ధోనీ రిటైర్మెంట్‌ ఇస్తారని చర్చ జరుగుతోంది. ఆటగాడిగా దూరమైనా వేరే ఇతర రూపంలో ధోనీ ఐపీఎల్‌లో చెన్నై జట్టుతో ఉంటాడని తెలుస్తోంది. మరి ఇది నిజమా? లేదో అనేది కాలమే సమాధానం చెబుతుంది.

