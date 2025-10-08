MS Dhoni in Mumbai Indians Jersy: అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని.. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్లో మాత్రం కంటిన్యూ అవుతున్నాడు. 44 ఏళ్ల వయసులోనూ ఫిట్నెస్ కాపాడుకుంటూ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరుఫున బరిలోకి దిగుతూ అభిమానులను అలరిస్తున్నాడు. అయితే వచ్చే సీజన్ నుంచి ధోని ఆడతాడో లేదో అని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్న వేళ.. ఓ పిక్ వారిని కలవరపాటుకు గురిచేసింది. ఇంతకు ఆ పిక్ ఏంటి..? అభిమానుల ఆందోళనకు కారణం ఏంటి..?
ఐపీఎల్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఎంఎస్ ధోని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరుఫునే ఆడుతున్నాడు. మధ్యలో రెండేళ్లు సీఎస్కేపై బ్యాన్ విధించిన సమయంలో పుణే తరుఫున ఆడాడు. బ్యాన్ అనంతరం మళ్లీ సీఎస్కే టీమ్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు.
అయితే తాజాగా ముంబై ఇండియన్ప్ జెర్సీలో ధోని పిక్ వైరల్ కావడంతో సీఎస్కేను వీడుతున్నాడనే ప్రచారం మొదలైంది. దీంతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్యాన్స్ తెగ టెన్షన్ పడిపోతున్నారు.
ఇతర ఆటగాళ్లతో కలిసి ధోని స్లీవ్లెస్ ఎంఐ టాప్ ధరించి ఒక ఫోటోకు పోజులిచ్చాడు. దీంతో అనేక ఊహాగానాలకు దారితీసింది. రెగ్యులర్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ తర్వాత ఫోటో తీసినట్లు తెలుస్తోంది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో ధోని తన 18 ఏళ్ల అనుబంధాన్ని ముగించి ముంబై ఇండియన్స్లో చేరతాడా అనే విషయంపై చర్చ జరుగుతుండగా.. CSK అభిమానులు మాత్రం రోహిత్ శర్మను వర్తకం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
దీంతో సోషల్ మీడియాలో CSK, ముంబై ఇండియన్స్ అభిమానుల మధ్య మాటల యుద్ధం జరుగుతోంది. చెన్నైకు చిరకాల ప్రత్యర్థిగా ఉన్న ముంబై ఇండియన్స్ జెర్సీలో కనిపించండంతో ధోని ఫ్యాన్స్ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు.
IPL 2025 సీజన్ చివరి లీగ్ మ్యాచ్ తరువాత ధోనిని వచ్చే ఏడాది CSK జెర్సీలో చూడవచ్చా అని ప్రశ్నించగా.. చాలా విషయాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని.. తాను ఏదైనా నిర్ణయించుకోవడానికి నాలుగు నుంచి ఐదు నెలల సమయం ఉందంటూ అప్పుడు చెప్పాడు.
ఈ సీజన్లో చెన్నై జట్టు ఐపీఎల్ చరిత్రలో తొలిసారి పాయింట్ల పట్టికలో చివరిస్థానంలో నిలిచింది. 14 మ్యాచ్లలో కేవలం 4 మ్యాచ్ల్లో మాత్రమే విజయం సాధించింది. వచ్చే సీజన్కు ప్లేయర్గా ఆడతాడా..? లేదా మెంటర్గా ఉంటాడా..? అనే విషయం తేలాల్సి ఉంది.