Ms Dhoni Miss The First Two Weeks Of IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 ఆరంభానికి ముందు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు బ్యాడ్ న్యూస్. ఆ జట్టు స్టార్ ఆటగాడు, మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ ఆటను చూడాలని అనుకున్న ఫ్యాన్స్కు నిరాశ తప్పడం లేదు. ధోని పిక్క కండరాల గాయంతో బాధపడుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో అతడు రెండు వారాల పాటు ఆటకు దూరంగా ఉండనున్నాడు. ఈ విషయాన్ని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది. అతడు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించింది.
ఐపీఎల్ 2026 ఆరంభంలోనే క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు నిరాశ కలిగించే వార్త ఇది. సీఎస్కే కీలక ఆటగాడు, మిస్టర్ కూల్ ధోనీ ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో తొలి రెండు వారాలు ఆటకు దూరంగా ఉండబోతున్నాడు. పిక్క కండరాల గాయంతో బాధపడుతున్న ధోనీ.. టోర్నమెంట్ తొలి రెండు వారాలకు అందుబాటులో ఉండడని అఫీషియల్గా సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలిపింది.
సీఎస్కే రిలీజ్ చేసిన ప్రకటన ప్రకారం.. ధోనీ ప్రజెంట్ ఈ గాయం నుంచి కోలుకునేందుకు రిహాబిలిటేషన్లో ఉన్నాడని తెలుస్తోంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు మొదటి మ్యాచ్ను మార్చి 30న గువాహటిలో రాజస్థాన్ రాయల్స్తో ఆడనుంది.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం ధోని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వీడియోలు మొన్నటి వరకు సోషల్ మీడియా వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో తలైవా ఆటను చూడొచ్చని అంతా భావించారు. అయితే.. ఇప్పుడు అతడు దూరం కావడం ఫ్యాన్స్కు నిరాశను కలిగించేది. ఇక ధోనికి ఇదే చివరి సీజన్ అని ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఐపీఎల్ ఆరంభం అంటే 2008 నుంచి ధోని ఆడుతున్నాడు. ఇప్పటి వరకు 278 మ్యాచ్లు ఆడాడు. 38.3 సగటుతో 5439 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 247 అర్థశతకాలు ఉన్నాయి. ఇక చెన్నైకు ధోని ఇప్పటి వరకు ఐదు ఐపీఎల్ ట్రోఫీలను అందించాడు.
ప్రస్తుతం ధోని దూరం కావడంతో అతడి స్థానంలో వికెట్ కీపర్ బాధ్యతలను ఉర్విల్ పటేల్ నిర్వర్తించే అవకాశం ఉంది. సంజూ శాంసన్ రూపంతో అంతర్జాతీయ క్రికెటర్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికి కూడా యువ ఆటగాళ్లకు అవకాశం ఇవ్వాలని చెన్నై భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.