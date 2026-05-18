Dhoni Health Update:ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అభిమానులకు భారీ షాక్ తగిలింది. జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ మరోసారి గాయపడినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కాలి కండరాల గాయంతో ఇబ్బంది పడుతున్న ధోనీకి ఇప్పుడు బొటనవేలు గాయం కూడా అయినట్లు సమాచారం. దీంతో ఈరోజు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరిగే కీలక మ్యాచ్కు ఆయన దూరం కానున్నారని తెలుస్తోంది.
చెన్నైలోని చెపాక్ స్టేడియంలో సీఎస్కే, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇది ఈ సీజన్లో సీఎస్కేకు హోమ్ గ్రౌండ్లో చివరి మ్యాచ్ కావడంతో అభిమానులు ధోనీని మైదానంలో చూడాలని ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. కానీ తాజా గాయం కారణంగా ఆయన ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో ఉండరని రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి.
కొన్ని రోజుల క్రితం లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్కు కూడా ధోనీ వెళ్లలేదు. అప్పటికే ఆయనకు గాయం ఉందని సమాచారం వచ్చింది. అయితే అభిమానులు త్వరలోనే తిరిగి వస్తారని ఆశించారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ మ్యాచ్లో ధోనీ ఆడతారని అందరూ భావించారు. కానీ ఇప్పుడు మరోసారి నిరాశ ఎదురైంది.
అయితే ధోనీ మ్యాచ్ ఆడకపోయినా చెపాక్ స్టేడియానికి వచ్చే అవకాశముందని చెబుతున్నారు. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత అభిమానుల కోసం ప్రత్యేకంగా “ల్యాప్ ఆఫ్ హానర్”లో పాల్గొనే ఛాన్స్ ఉందని సమాచారం. దీంతో కనీసం ధోనీని స్టేడియంలో చూసే అవకాశం వస్తుందని అభిమానులు ఆనందపడుతున్నారు.
ఈ సీజన్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ప్రదర్శన మిక్స్డ్గా సాగుతోంది. కొన్ని మ్యాచుల్లో అద్భుతంగా ఆడిన జట్టు, మరికొన్ని మ్యాచ్ల్లో నిరాశపరిచింది. ప్రస్తుతం సీఎస్కే ప్లేఆఫ్స్ రేసులో ఉంది. 12 మ్యాచుల్లో 12 పాయింట్లతో జట్టు ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
ఇక మిగిలిన రెండు మ్యాచ్లు సీఎస్కేకు చాలా కీలకం. హైదరాబాద్పై గెలవడంతో పాటు చివరి మ్యాచ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్పై కూడా విజయం సాధిస్తే ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు బలపడతాయి. ఒక మ్యాచ్ ఓడిపోయినా ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది.
ధోనీ లేకపోవడం జట్టుకు పెద్ద లోటే అని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చెపాక్లో ధోనీకి ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి సారి ఆయన మైదానంలోకి వస్తే స్టేడియం మొత్తం మారుమోగిపోతుంది. ఇప్పుడు ధోనీ గాయం వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సీఎస్కే అభిమానులు మాత్రం ఆయన త్వరగా కోలుకుని మళ్లీ మైదానంలోకి రావాలని కోరుకుంటున్నారు.